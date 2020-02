Confira os melhores momentos de Vitória 0x0 Freipaulistano

Neste domingo (16), o Vitória ficou no empate em 0x0 com o Freipaulistano pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo aconteceu no Barradão, e o adversário é o lanterna do Grupo B - fatores que deixam o resultado com um gosto amargo para o rubro-negro.

Confira, abaixo, o vídeo do canal oficial da Copa do Nordeste no YouTube com os melhores momentos de Vitória 0x0 Freipaulistano: