Confira os modelos de empilhadeiras para agilizar a produção

Se você é empreendedor você sabe como ninguém que tempo é dinheiro. É preciso otimizar os processos e ganhar agilidade na produção, certo? Por isso, um dos itens essenciais para se ter são as empilhadeiras.

Elas agilizam o transporte e movimentação de produtos, facilitando o serviço pesado. Mas com tantas opções no mercado, saiba quais são os tipos de empilhadeiras e a melhor para o seu serviço. No mercado há modelos de empilhadeiras usadas que ajudam nas atividades que precisa deseja realizar.

Elétricas

As empilhadeiras elétricas, como o próprio nome já diz, funcionam a base de energia elétrica de baterias. Isso faz com que o equipamento emita um baixo nível de ruído e se torne mais econômico e sustentável.

No entanto, em função disso, não é recomendado que ela circule em ambientes molhados e de pisos irregulares, a fim de que funcione em sua máxima capacidade de uso.

Gás (GLP)

As empilhadeiras movidas a gás têm uma capacidade de carga maior. Porém emitem ruídos, fumaça e poluição. Seu uso é recomendado em lugares cobertos ou fechados. No entanto, é muito importante que haja ventilação no ambiente, já que a fumaça pode causar danos à saúde e ao meio ambiente.

Diesel

A principal vantagem das empilhadeiras a diesel é o fato de o combustível ser fácil de ser encontrado, tornando o custo operacional menor e mais acessível.

Ela é combinação entre potência e desempenho. Ela é recomendada para ambientes como pátios, docas, transportadoras e armazéns de grande porte.

Manual

Esse tipo de empilhadeira funciona através da força motriz, ou seja, necessita de trabalho braçal para colocá-la em funcionamento.

Entretanto, não é preciso um esforço físico exagerado para operar a máquina. Existem mecanismos que facilitam muito sua operação, como sistemas de rolamento e roldanas que auxiliam na elevação da torre e tornam a tarefa menos pesada.

Pneumática

O modelo de empilhadeira pneumática é movido a um sistema baseado na pressão do ar (energia pneumática). Esse tipo de equipamento costuma ser utilizado com frequência na construção civil e em áreas de mineração.