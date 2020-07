Confira os protocolos de reabertura da fase 1 em Salvador

A primeira fase da retomada econômica de Salvador começa nesta sexta (24), mas os estabelecimentos que vão abrir podem fechar caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para o coronavírus chegue aos 80%. Para a professora do Instituto de Saúde Coletiva (ISC/Ufba) e pesquisadora associada da Fiocruz Bahia, Maria da Glória Teixeira, existe o risco da capital ter de fechar o comércio após a reabertura, assim como aconteceu com Feira de Santana e Marília (SP). Ainda segundo Teixeira, quedas na taxa de ocupação com a abertura de novos leitos nas cidades não significam que a epidemia está controlada.

“Só cinco dias de queda [da taxa de ocupação] é ainda muito pouco, insuficiente. A Organização Mundial de Saúde diz que tem que ter 14 dias de queda de casos novos. A abertura de leitos não quer dizer que a epidemia está diminuindo. O que mostra é se estamos rastreando os casos e vendo que tem menos casos, Mesmo se a gente segurasse todos os indicadores, existiria o risco porque nossa população é grande”, explicou.

A pesquisadora ressalta que a população tem um papel fundamental na contenção dos casos em Salvador. “Daqui a pouco, está todo mundo no shopping sem máscara, pode acontecer e ter que fechar novamente. É importante considerar se a sociedade vai continuar aderindo às regras de distanciamento e do uso correto de máscaras. O abre e fecha fica muito confuso na cabeça de todos nós”, orienta.

Apesar dos problemas criados pelo abre e fecha dos estabelecimentos, a professora compreende que há uma grande pressão econômica para a retomada das atividades. “Várias cidades tiveram que abrir e fechar. Existe uma pressão grande dos empresários e da população que já perdeu renda porque, claro, não está fácil para ninguém”, disse.

Confira abaixo o protocolo para o funcionamento de cada setor

Shoppings e centros comerciais

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h;

As máscaras são obrigatórias e as pessoas devem manter afastamento mínimo de 1,5m;

Capacidade máxima de ocupação: 1 pessoa a cada 9m² de área total do empreendimento e de 1 pessoa a cada 5m² da área de cada loja;

Vagas do estacionamento: 50% da capacidade total;

Implantação de uma estrutura de atendimento de saúde para realização de testes e oferta de orientações sobre as condutas a serem adotadas por trabalhadores e lojistas que apresentarem sintomas compatíveis com coronavírus

Diariamente os trabalhadores responderão a um questionário epidemiológico e terão sua temperatura aferida ao chegarem ao local de trabalho; Em caso se apresentação de sintomas ou temperatura igual ou superior a 37,5°C, estes realizarão os testes RT-PCR

Cada estrutura de atendimento de saúde implantada pelos shoppings será acompanhada e fiscalizada pela Vigilância Epidemiológica;

Deverão ser observados os decretos vigentes, especialmente os que estabelecem restrições/proibição de funcionamento para setores específicos (ex: bares e restaurantes, salões de beleza e barbearias, cinema, teatro, parques infantis);

Os estabelecimentos deverão colocar mensagens nas cancelas de entrada dos estacionamentos informando a importância de cumprir as medidas previstas nos protocolos

O controle de acesso aos estacionamentos deve ser realizado prioritariamente de forma automática ou com tickets descartáveis. Nos casos de utilização de cartões plásticos, estes deverão ser higienizados;

Realização de campanhas para estimular o uso de aplicativos para pagamento dos estacionamentos e incentivar compras on line com retirada través do sistema drive-thru;

As vagas de estacionamento para motocicletas e bicicletas deverão manter distanciamento de pelo menos 2m entre elas, com interdição e sinalização daquelas que não puderem ser utilizadas;

Não poderão ser disponibilizadas tomadas para carregamento de telefones celulares;

Sempre que possível, deverão ser designadas portas específicas para entrada e saída de clientes, além de sinalização no chão demarcando fluxos de circulação interna, de modo a evitar o cruzamento de pessoas;

É proibida a experimentação, teste ou prova de produtos de estabelecimentos, devendo os provadores ficarem fechados;

Deve ser criada e distribuída uma cartilha de orientação sobre este protocolo e o protocolo geral para todos os lojistas;

Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal; não podendo estar disponível o uso de secadores de mão automáticos;

Deverão ser afixada, próximo a todos os lavatórios, instruções da correta higienização das mãos;

Quando possível, sanitários, fraldários, espaços de amamentação e outros deverão permanecer com as portas abertas para beneficiar a ventilação e evitar o uso de maçanetas e puxadores;

Os fraldários e espaços para amamentação deverão ser higienizados antes e após cada utilização;

O empreendimento tem que fiscalizar os lojistas, sendo corresponsável pelo cumprimento de todas as medidas, e notificá-los em caso de descumprimento dos decretos municipais, assim como comunicar à SEDUR;

Os quiosques de vendas de produtos alimentícios localizados fora das praças de alimentação seguirão as mesmas determinações das praças de alimentação;

Bares, restaurantes e lanchonetes poderão realizar serviços de delivery e take away, inclusive para clientes do próprio estabelecimento

Os estabelecimentos devem ordenar filas que se formarem para acesso aos mesmos

As filas de veículos deverão ser organizadas para não causar transtornos ao tráfego e nas filas de pedestres deve ser garantido o afastamento de pelo menos 1,5m entre as pessoas e a obrigatoriedade do uso de máscaras;

Os elevadores deverão ser constantemente higienizados e conter dispensers de álcool em gel em seu interior e ao lado das portas de acesso;

Não serão permitidos serviços de locação ou empréstimo de carrinhos de bebê e de pets;

A locação ou empréstimo de cadeiras de rodas poderão ser realizados, desde que estes equipamentos sejam protegidos com capas descartáveis e devidamente higienizados antes e após cada uso;

O fardamento deve ser usado exclusivamente dentro das dependências do estabelecimento;

É obrigatório afixar, em locais visíveis ao público nas entradas dos estabelecimentos, o protocolo geral, o protocolo específico e a capacidade máxima de pessoas simultâneas no estabelecimento;

Sofás, bancos, poltronas e cadeiras dos espaços comuns não poderão ser utilizados, devendo ser retirados ou isolados;

Diretórios digitais de localização de lojas e serviços deverão ser mantidos desligados, o que deverá ser informado ao público em local visível;

Deve ser realizada a higienização constante dos caixas eletrônicos localizados fora das agências bancárias, devendo ser colocados dispensers de álcool em gel 70% nestas áreas específicas;

O uso de bebedouros nos espaços comuns é proibido

Deverá ser recomendado aos clientes que o tempo de permanência nos estabelecimentos e instalações seja o estritamente necessário para que possam fazer suas compras ou receber a prestação do serviço;

Não poderão ser realizados eventos ou promoções nos espaços comuns, a exemplo de praças, corredores e estacionamentos, que possam gerar aglomeração de pessoas

Comércio de rua acima de 200 m²

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 16h;

Capacidade máxima de ocupação: 1 pessoa a cada 9 m² de área total do estabelecimento;

Funcionamento do estacionamento deve ficar restrito a 50% do total no caso de 10 ou mais vagas disponíveis, permitido acesso de apenas uma pessoa, salvo quando se tratar de idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos imunossupressores

Pessoas pertencentes aos grupos de risco devem ter atendimento prioritário para reduzir seu tempo de permanência no estabelecimento;

É necessária a higienização de cadeiras, mesas, balcões e móveis antes e depois do atendimento de cada cliente;

Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal; não podendo estar disponível ao uso secadores de mão automáticos;

Deverá ser afixado, próximo a todos os lavatórios, instruções da correta higienização das mãos;

Caso os funcionários utilizem fardamento, seu uso deve ser exclusivamente dentro das dependências do estabelecimento;

Todos os equipamentos e utensílios usados nos atendimento devem ser devidamente higienizados com sanitizantes ou desinfetados com álcool a 70%, antes e após cada

utilização;

É recomendável que, durante o atendimento, os funcionários não estejam usando adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios;

O uso de refeitórios, copas e outros locais passíveis de gerar aglomeração de funcionários deve ser evitado;

Para evitar o risco de contaminação cruzada, deverão ser retirados todos os itens fáceis de tocar, como revistas, jornais, tablets, folhetos ou catálogos de informações;

Recomenda-se que sejam retirados tapetes e outros objetos de difícil higienização;

Não serão permitidos serviços de comidas e bebidas;

Fica proibida a realização de eventos promocionais presenciais que possam gerar aglomeração.

Templos religiosos

Horário para realização dos cultos: de segunda à sábado das 10h às 20h e domingos sem restrição de horário;

Capacidade máxima de ocupação: 50 pessoas por culto ou de 20% da capacidade máxima do salão de celebração, o que for maior;

Sempre que possível, deverão ser designadas portas específicas para entrada e saída dos frequentadores e na impossibilidade, deverá ser organizado fluxo o de entrada e saída, evitando aglomerações;

Nos acessos, deverão ser evitadas catracas, borboletas ou assemelhados;

É obrigatório afixar em local visível ao público o protocolo geral, o protocolo específico e a capacidade máxima de pessoas simultâneas por culto;

Deverão ser realizadas campanhas para estimular que as pessoas que façam parte dos grupos de risco assistam aos cultos de forma virtual e remota;

Os líderes religiosos deverão orientar os frequentadores para não participar dos cultos caso apresentem algum sintoma do COVID-19;

Ao iniciar os cultos, os líderes religiosos deverão reforçar a necessidade de cumprir todas as determinações dos protocolos geral e setorial, a exemplo do afastamento de 1,5m entre as pessoas e da obrigatoriedade do uso das máscaras durante toda a celebração;

Em caso de formação de fila, tanto dentro quanto fora dos templos, as organizações religiosas são responsáveis pelo ordenamento das mesmas, garantindo o afastamento de pelo menos 1,5m entre as pessoas e o uso obrigatório das máscaras;

O uso de tapetes higienizadores na entrada de cada salão é obrigatório;

Durante a realização dos cultos, todas as janelas e as portas de acesso e saída dos salões e dos corredores devem permanecer abertas e as portas devem ser higienizadas

ao fim de cada celebração;

Os assentos que não puderem ser utilizados para garantir o afastamento de 1,5m entre as pessoas deverão ser retirados ou isolados;

Deverá ser realizada higienização completa do local antes de cada culto, reforçando superfícies que são tocadas com frequência, como altares, púlpitos, equipamentos de som, mesas e cadeiras;

Fica permitida a utilização de aparelhos de sonorização apenas durante os cultos e desde que voltados para as áreas internas dos salões, respeitando os limites previstos na legislação que trata de emissões sonoras;

Microfones, bíblias, livros ou outros objetos não poderão ser compartilhados nas celebrações;

Fica proibida a distribuição de quaisquer impressos para acompanhamento dos cultos;

Todas as pessoas deverão ter suas mãos higienizadas com álcool em gel 70% na entrada e saída;

Não poderão ser realizadas saudações com abraços, apertos de mão ou outras que reduzam o distanciamento mínimo de 1,5m entre os frequentadores;

O atendimento individual de fiéis deverá ser previamente agendado, respeitando o distanciamento físico de 1,5m;

Deverão ser priorizadas formas de transferência digitais e cartão de crédito e a entrega de dinheiro em espécie deverá ser feita em cofre lacrado, localizado na entrada e antes do ponto de higienização das mãos;

Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal; não podendo estar disponível ao uso secadores de mão automáticos;

Alimentos e bebidas não podem ser comercializados ou consumidos dentro dos templos, sendo vedado o uso de bebedouros;

No momento da comunhão, os responsáveis pela distribuição das hóstias deverão higienizar previamente as mãos com álcool 70% e obrigatoriamente entregar as mesmas nas mãos dos fiéis, não podendo oferecer diretamente à boca. Caso haja formação de fila durante a comunhão, as pessoas deverão observar o distanciamento mínimo de 1,5m;

Ao final dos cultos, a saída dos templos deve respeitar o afastamento de 1,5m por pessoa, se possível em grupos de no máximo 50 pessoas;

Escolas de cunho religioso e reuniões com características similares a aulas, orientações e treinamentos estão proibidas de forma presencial enquanto as atividades escolares de forma geral estiverem suspensas e quando da sua liberação estas atividades deverão

seguir protocolo específico;

Espaços, porventura existentes, destinados à recreação de crianças como parques, brinquedotecas e similares devem permanecer fechados.

Drive in

Os dias e horários para a realização de eventos de drive in deverão ser previamente autorizados pelo poder público municipal, após solicitação devidamente instruída e encaminhada aos órgãos competentes da Prefeitura de Salvador;

A quantidade de carros será limitada ao número de vagas de estacionamento, desde que garantido o afastamento mínimo de 1,5m entre os carros;

Deve ser observado o limite máximo de 4 pessoas por carro, devendo-se evitar pessoas que não morem na mesma residência;

A quantidade mínima de banheiros a serem disponibilizados levará em consideração o total de ingressos vendidos;

Previamente à realização do evento, todos os funcionários devem realizar testes para COVID-19 e medir a temperatura diariamente e havendo resultado positivo para os testes ou estando a temperatura igual ou superior a 37,5°, devem ser encaminhados para o tratamento adequado;

Caso algum funcionário apresente qualquer sintoma de COVID-19, a exemplo de tosse persistente, coriza, fraqueza, perda de olfato, etc., deverá comunicar aos organizadores e buscar o tratamento adequado;

Os organizadores do evento deverão afixar, em local visível na entrada, a capacidade máxima de veículos;

Todos ocupantes do veículo deverão usar máscaras na chegada e saída e nos momentos de eventuais interações, como ida ao banheiro e devem ter sua temperatura medida na chegada;

Fica proibido aos clientes sair do veículo, exceto no caso de necessidade de ida ao banheiro;

As vendas de ingressos serão totalmente online, sendo que, na verificação durante entrada, o funcionário não deverá tocar no celular do cliente, realizando o procedimento através do vidro do carro;

Totens de álcool em gel 70% devem ser colocados na entrada dos sanitários e na portaria do evento;

Todos os funcionários devem estar equipados com o EPI necessário, fornecido pela empresa, contendo máscara, luvas, Face Shield, etc.;

Nas Caminhonetes não será permitido acesso à carroceria;

As cabines dos banheiros serão individuais, com distanciamento mínimo de 1,5m entre elas, e devem ser higienizadas a cada uso;

Para uso do banheiro deve ser utilizado aplicativo de fila virtual ou similar;

O deslocamento do cliente só será permitido com o uso de máscara;

No retorno ao veículo, cada cliente terá seus calçados higienizados com produto sanitizante;

Não serão permitidos ônibus, micro ônibus, caminhões, motos e carros conversíveis com capota aberta;

Anteriormente a cada exibição deverá ser veiculado filme com normas de segurança e prevenção;

Será permitida a entrada com alimentos e bebidas;

Será permitida a venda de alimentos exclusivamente pelos organizadores do evento, sendo proibida a presença de vendedores ambulantes e o pedido e o pagamento serão obrigatoriamente por meio eletrônico, sem venda direta em balcão;

O cliente receberá os alimentos e bebidas em embalagem única e fechada pela janela do carro;

Durante qualquer atendimento, os funcionários não poderão usar adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios;

Todas as lixeiras deverão ser de acionamento automático para que não precisem ser abertas manualmente;

Na entrada, deverão ser distribuídos sacos para colocação de resíduos que deverão ser descartados em latas colocadas na saída;

Durante a montagem e desmontagem de toda a estrutura, deverá ser observado o protocolo geral, principalmente na garantia do afastamento 1,5m entre os operários, uso de máscaras e utilização de todos os EPIs necessários.

