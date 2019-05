Confira os reforços do Bahia para o jogo contra o Fluminense

Com a maratona de competições diferentes no calendário do futebol brasileiro, “virar a chavinha” é uma frase repetida com frequência tamanha que até parece um bordão. Pois bem: depois de vencer o São Paulo por 1x0 pela Copa do Brasil na última quarta-feira (23), é hora do Bahia tomar o bordão pra si e focar no Fluminense, adversário do próximo domingo (26), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será o primeiro dos três jogos que o Bahia vai fazer dentro de casa. E o penúltimo jogo do tricolor na Fonte Nova antes da parada para a Copa América. Para enfrentar o tricolor carioca, Roger Machado tem como certo os retornos de Shaylon, Ezequiel e Gilberto.

Roger afirmou que só define se entra com time misto às vésperas da partida contra o Fluminense (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Além disso, Arthur Caíke, recuperado de lesão na coxa, treinou normalmente nesta quinta-feira (23) e pode ser mais uma opção para o comandante tricolor, que cogita uma mescla para o jogo de domingo. Outro que participou do treino físico comandado pelo preparador Paulo Paixão foi o zagueiro Jackson.

“Essa decisão só devo tomar no domingo de manhã, depois que os dias passarem, e a gente perceba como foi a recuperação dos caras. Mas não tenha dúvida: no jogo de quarta, do retorno [contra o São Paulo], temos que estar muito descansados”, apontou Roger.

A ideia de poupar alguns jogadores contra o Fluminense, no entanto, se mostrou mais uma necessidade do que um desejo. Segundo o próprio Roger, o ideal seria contar com todos os jogadores.

“A gente vai sentar com a comissão, a direção, e ver o que decide. Eu gostaria de poder contar com todos. Mas, às vezes, o desejo do técnico fica em segundo plano”, comentou o técnico.

Shaylon, Gilberto e Ezequiel são os retornos já confirmados. Recuperados de lesão, Arthur Caíke e Jackson podem pintar na lista de relacionados.

Bahia e Fluminense se enfrentam às 16h do domingo, dentro da Arena Fonte Nova. As duas equipes estão separadas por apenas um pontinho. Enquanto o Bahia ocupa a 11º colocação, com sete pontos marcados, o Fluminense é o 13º da tabela, com seis pontos ganhos.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma