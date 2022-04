Confira roteiro voltado para turismo religioso em Salvador 

Uma ação de promoção dos roteiros da fé católica em Salvador foi realizada, pela Secretaria do Turismo (Setur) do Governo do Estado nesta sexta-feira (8), durante evento realizado no Salvador Shopping.



Batizado de “Os Caminhos da Fé na Cidade de Salvador”, o circuito desenvolvido em parceria com a Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Salvador inclui igrejas, mosteiros, conventos e santuários da capital, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a arte sacra e a história por trás de cada espaço. A ocasião foi marcada também pela abertura da exposição “Dulce, um pingo de amor”, em homenagem a Santa Dulce dos Pobres.



“Responsável por 6% de toda a movimentação do turismo no país, o turismo religioso católico movimenta 50 milhões de pessoas por ano, que incrementam na economia R$ 22 bilhões. A Bahia é o principal pólo de atração do turismo religioso católico do nordeste. Aqui, nós temos a cidade do Salvador; no interior, temos Bom Jesus da Lapa, Serrinha, Cachoeira, Candeias, que são cidades muito importantes também. Além disso, em Dias D’ávila, está sendo construído o projeto da Cidade Santa, semelhante a Fátima, em Portugal, e a Aparecida, em São Paulo. Por conta disso, nós nos unimos à Arquidiocese de Salvador para promover os três roteiros turísticos de fé na capital. Com isso, nós entendemos que incrementamos a economia e geramos mais emprego e renda para os baianos”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Maurício Bacellar.



De acordo com o secretário, os roteiros são gratuitos e promovidos junto às agências de viagem. O material de divulgação confeccionado pelo Governo vai ajudar na promoção dos destinos também nos centros de atendimento aos turistas na capital.

“As agências estão tendo a possibilidade de organizar suas excursões especificamente no segmento turismo religioso. Hoje, nós já temos grandes agências especializadas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná que estão vendendo os roteiros de fé em Salvador. Para o próximo semestre, no mês de julho, só uma agência do interior de São Paulo está trazendo oito grupos”, contou o coordenador da Pastoral do Turismo, Padre Manoel Filho.

Roteiros



Os visitantes poderão conhecer três circuitos, que foram pensados de acordo com a localização e a vocação de cada local. O “Caridade e Fé” inclui a Basílica Santuário Conceição da Praia, Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, Mosteiro de Salvador, Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, Santuário de Santa Dulce dos Pobres, Basílica Santuário Senhor do Bonfim, Paróquia Nossa Senhora dos Mares, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Paróquia Nossa Senhora da Penha.



O roteiro 'Arte e Fé' conta com o Mosteiro de São Bento, Igreja da Ajuda, Igreja e Museu da Misericórdia, Centro Cultural Palácio Arquiepiscopal, Catedral Basílica de Salvador, Igreja de São Bento dos Clérigos, Igreja de São Domingos de Gusmão, Convento e Igreja de São Francisco, Igreja da Ordem 3ª de São Francisco, Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, Igreja da Ordem 3ª do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Boqueirão e Igreja de Santo Antônio Além do Carmo.



Já no roteiro 'Mosteiro e Conventos', será possível conhecer o Convento de Nossa Senhora do Desterro e Devoção a Serva de Deus Vitória da Encarnação, Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana, Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, Santuário de Nossa Senhora da Piedade e Memorial dos Capuchinhos, Capela da Bem Aventurada Lindalva Justo, Igreja de São Raimundo, Igreja de São Pedro e Mosteiro de São Bento.



Exposição



A exposição “Dulce, um pingo de amor” exibe esculturas em fibra de vidro da santa e de Jesus Cristo, com 2,6 metros de altura cada uma. Há também 13 telas pintadas com técnicas em acrílico com detalhes em ouro e uma imagem de Santa Dulce em tamanho real. A biografia do Anjo Bom da Bahia e o processo de criação das peças também estarão à disposição do público. As obras são assinadas pelo artista plástico Félix Sampaio, com curadoria de Fábio Abreu. A exposição ficará no Salvador Shopping até o dia 17 de abril, no Espaço Gourmet, Piso L1, durante o horário de funcionamento do centro comercial. O acesso é gratuito.