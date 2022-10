Confira sete famosos que foram eleitos no Brasil

Alguns famosos conhecidos da mídia concorreram a vagas de deputado federal e estadual neste domingo (2). Vários cantores, atores, jornalistas, entre outros que são conhecidos, não se elegeram após o encerramento da apuração.

No entanto, outros tiveram a sorte, como três famosos que são filiados ao PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro. O ator Mário Frias (PL-SP) teve mais de 122 mil votos, sendo eleito deputado federal por São Paulo. Durante a pandemia, ele ficou mais conhecido ainda por bater de frente com ex-colegas globais.

(Foto: Reprodução - Agência Brasil)

Outro artista que há anos vem conseguindo votos e a confiança dos paulistas é Tiririca (PL-SP). O humorista se reelegeu com 71 mil votos, um número alto para o político.

(Foto: Reprodução / Agência Brasil)

Em terceiro lugar, Thiago Gagliasso. O irmão do ator petista, Bruno Gagliasso, adquiriu 102 mil votos e, pela primeira vez, conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele ficou muito mais conhecido depois que discutiu com a cunhada, Giovanna Ewbank, e o irmão, Bruno, por causa da política e diferenças de opiniões.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A cantora Leci Brandão, através de São Paulo, conseguiu ser reeleita para o cargo de deputada estadual pelo PC do B. "Nossa próxima batalha é o segundo turno para o governo do estado de SP e para a presidência da República", disse a artista em seu Instagram.

Não tenho palavras para agradecer pela confiança e honra em mais uma vez representar vocês na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo!



Gratidão! Deus abençoe, ilumine e proteja todos vocês!



Vamos com fé, amor e muito trabalho fazer de SP um estado mais justo para todes! pic.twitter.com/iaGAxEU1YE — Leci 65035 Estadual SP (@lecibrandao) October 3, 2022

Polêmico por ter sido homofóbico, o jogador Maurício Souza [do Vôlei] (PL-MG) vai ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais. Com pouco mais de 83 mil votos, o atleta se envolveu em confusões devido a publicações em 2021 de cunho preconceituoso em relação à comunidade LGBTQIA+.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O namorado famoso de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha (Rede), foi reeleito em Pernambuco como deputado federal com mais de 134 mil votos.

(Foto: Reprodução / Câmara dos Deputados)

E no senado, o ex-jogador Romário conseguiu a reeleição pelo Rio de Janeiro. Com 93,84% das urnas apuradas, o ex-atleta conseguiu 29,01% dos votos válidos.

(Foto: Reprodução / Agência Brasil)