Confira um balanço dos votos de Jerônimo no interior da Bahia

O mapa do segundo turno das eleições para o governo da Bahia por município se assemelha ao pleito de 2 de outubro, mas com avanço em algumas áreas de Jerônimo Rodrigues (PT), eleito governador ontem para os próximos quatro anos. O petista deu vitória para o Partido dos Trabalhadores em 363 cidades.

Jerônimo se manteve bem no interior e chegou a alcançar 85,86% dos votos em Iuiú, no sudoeste, 84,45% em Presidente Dutra, no centro-norte, e 84,16% em Itaguaçu da Bahia, no Vale do São Francisco.

Em paralelo, o ex-prefeito de Salvador conquistou liderança nos seis maiores colégios eleitorais da Bahia - Salvador (64,51%), Feira de Santana (58,95%), Vitória da Conquista (59,05%), Itabuna (61,16%), Juazeiro (52,21%) e Barreiras (54,01%).

Para levar o segundo turno, o petista aumentou a quantidade de votos em cidades que não tinha ido tão bem no primeiro turno. São Desidério reuniu 61,41% para Jerônimo. Rio de Contas, Mucugê, Ibiquera, Utinga e Novo Horizonte são outros municípios com votos para o PT. Na disputa presidencial, todos estes votaram em grande número para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ibiquera, no centro-norte do estado, teve 85,12% para Lula.

Os maiores colégios eleitorais da Bahia alavancaram a taxa de votos de ACM Neto contra a representação ganha por Jerônimo no interior. Além das maiores zonas eleitorais, o ex-prefeito de Salvador ganhou destaque em Luís Eduardo Magalhães (70,40%) e Buerarema (72,47%) - únicos dois municípios em que Bolsonaro ganhou no estado - e cidades litorâneas como Ilhéus (54,38%), Una (60,85%), e Canavieiras (51,78%).

O representante comercial Eduardo Costa, 20, lembra que foi a partir do governo de ACM Neto na gestão municipal de Salvador que começou a prestar mais atenção na política e na evolução da cidade conforme ação da prefeitura. “Já estamos há 16 anos com o PT no governo da Bahia e podemos ver questões muito graves. Não acredito que Jerônimo tenha capacidade para governar nosso estado e só está no segundo turno devido ao apoio de Lula”, criticou.

Por outro lado, Jerônimo apostou na popularidade de Lula (PT) entre os baianos para captar votos e minimizar o desconhecimento do eleitorado sobre ele, apesar dos maus resultados em sua passagem como secretário estadual da Educação e do Desenvolvimento Rural. No confronto direto com ACM Neto, também fugiu de todos os debates programados por quatro emissoras de TV no novo round da disputa.

Neste segundo turno, Jerônimo Rodrigues conquistou 4.480.464 (52,79%) votos e ACM Neto, 4.007.023 (47,21%). No primeiro turno, o petista levou 4.019.830 votos (49,45%), enquanto o candidato do União chegou a 3.316.711 (40,80%).

Às vésperas do pleito, ACM foca em Salvador e Jerônimo, no interior do estado

A trajetória das campanhas realizadas na véspera do pleito por ACM Neto e Jerônimo Rodrigues se assemelha com o resultado. Enquanto o ex-prefeito de Salvador focou em carreatas pela capital - maior colégio eleitoral do estado e reduto do candidato -, o petista deu prioridade à campanha no interior e faltou o debate promovido pela TV Bahia na última quinta-feira (27) por estar em agenda na cidade de Jequié, a 367,5 km de Salvador.

Em Jequié, cidade onde viveu na adolescência, para estudar no Ensino Médio, o candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi recebido por uma grande festa Foto: Divulgação

No mesmo dia, mais cedo, ele passou por Guanambi, no sudoeste do estado. Já ACM visitou o bairro do Nordeste de Amaralina, na capital, e reservou agenda para o debate à noite.

No dia seguinte, sexta-feira (28), Neto continuou por Salvador, visitando a praça do Campo Grande, e depois realizou carreata pela Região Metropolitana (RMS). Jerônimo realizou caminhadas nos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Governador Mangabeira, Conceição do Jacuípe e Feira de Santana.



Uma multidão foi às ruas do Centro de Salvador na sexta-feira (28) para participar de megacaminhada do candidato a governador ACM Neto (União Brasil), com direito a trio elétrico que saiu do Campo Grande até a praça Castro Alves Foto: Divulgação

Na reta final da campanha, ambos estiveram em Salvador. O candidato do União Brasil fez duas carreatas em pelo menos sete bairros da cidade, neste sábado (29). A agenda começou às 9h em São Caetano e só terminou às 19h30 na Igreja do Bonfim, com um percurso de 64 km. O candidato do PT percorreu em carro aberto por bairros do subúrbio da capital, indo da Fazenda Coutos até Paripe.

Abstenção diminui apenas 1% no 2o turno da Bahia

O número de ausentes no segundo turno em 2022 foi levemente superior ao do primeiro na Bahia. O índice registrado ontem teve cerca de 20,49% (2.310.179). Em 2 de outubro, dos 11.291.528 eleitores aptos, 21,33% (2.408.747) deixaram de comparecer. Em comparação, o segundo turno teve 1% a menos que a rodada anterior.

Para especialistas, a taxa de faltantes está atrelada ao tamanho dos municípios. Com poucas oportunidades de emprego no interior, é comum que a população migre para cidades maiores em busca de melhor qualidade de vida e não retorne para votar. Descrença política, transporte até o local de votação e espera nas filas durante o primeiro turno são outros fatores que desestimulam o eleitor ao voto.

Para governador, o total de votos foi de 8.964.244. Porém, 8.487.487 foram válidos, visto que 363.656 (4,06%) votaram nulo e 113.101 (1,26%) em branco. No primeiro turno, 8.866.459 pessoas foram às urnas, sendo que 8.129.042 (91,68%) votaram em algum candidato, 236.750 (2,67%) em branco e 499.841 (5,64%), nulo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vale lembrar que brancos e nulos não são considerados na contagem de votos válidos e servem apenas como registro da insatisfação do eleitorado com os candidatos que entraram na disputa.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro