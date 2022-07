Confira vagas de emprego em Salvador para segunda-feira (18)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 61 vagas de emprego para segunda-feira (18). Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Instalador de esquadrias e vidros

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B e disponibilidade de horário e para viajar.

Salário R$1.437,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga para Jovem Aprendiz)

Ensino médio incompleto (estar estudando à noite) ou ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento do pacote Office, conforme a Lei do Aprendizado a faixa etária é de 18 a 22 anos.

Bolsa: R$778,00 + benefícios

1 vaga

Agente administrativo (vaga para Menor Aprendiz)

Ensino fundamental incompleto (estar estudando entre o 6º ao 9º ano à noite), sem experiência, imprescindível conhecimento do pacote Office, conforme a Lei do Aprendizado a faixa etária é de 14 a 17 anos.

Bolsa: R$778,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

12 vagas

Recepcionista de hospital ou laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Maqueiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário R$1.215,82 + benefícios

7 vagas

Jardineiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.317,00 + benefícios

1 vaga

Operador de máquinas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em operação de Retroescavadeira, Rolo Compactador de chapa, Mini carredadeira ou Operador de empilhadeira, ter certificações NR11, NR12, NR18 ou NR35.

Salário R$1.802,00 + benefícios

1 vaga

Representante comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática, desejável conhecimento na área de Imobiliária.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Encanador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, possuir carro utilitário branco (5 anos de uso), desejável CNH A, moto e ser morador de Pirajá e região.

Salário R$2.104,77 + benefícios

4 vagas

Agente de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região.

Salário R$1.446,44 + benefícios

4 vagas

Ajudante prático de encanador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: desejável ser morador de Pirajá e região.

Salário R$1.310, 22 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Engenharia civil (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Civil (estar cursando entre o 3º e o 6º semestre), imprescindível conhecimento Excel e Autocad.

Bolsa a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar mecânico de manutenção de motobombas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e experiência com manutenção de motobombas.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar noite, experiência com evento, vaga zoneada para os bairros: Rio Vermelho, Amaralina, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Assistente fiscal

Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento do pacote office, experiência com notas fiscais, impostos e faturamento.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Engenheiro ambiental (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Ambiental (estar cursando entre 4º e o 6º semestre, ter conhecimento em informática

Bolsa: R$827,48 + benefícios

2 vagas

Vigilante (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36

Salário R$1.268,74 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga de estágio exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano a noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento em pacote Office, vaga zoneada para os bairros: Tancredo Neves, Engomadeira, Cabula, Barros Reis e Pirajá.

Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e Moto; conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Mecânico a diesel

Ensino médio completo, seis meses de experiência no conserto de equipamentos pesados (guindaste, carretas e caminhão munck) imprescindível CNH B, Curso técnico na área, ter conhecimento em mecânica, hidraúlica e pneumática.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas