Confirmado: Animais Fantásticos 3 irá se passar no Rio de Janeiro

Os rumores há muito já apontavam que o Rio de Janeiro seria o palco do terceiro filme da saga Animais Fantásticos, que pertence ao universo de Harry Potter. E agora a informação foi confirmada pelo 'Wizarding Worlds' e a trama acontecerá na cidade carioca da década de 30.

Além da confirmação do palco, também foi divulgado que o loga começou oficialmente sua pré-produção, com filmagens previstas para o primeiro semestre de 2020.

Além da informação sobre o novo cenário em terras brasileiras, o site confirmou que Jessica Williams, que foi vista rapidamente no segundo filme da série - Crimes de Grindewald -, terá um papel importante no terceiro como Lally Hicks, professora da escola de magia Ilvermorny.

Por enquanto não há detalhes se a produção realmente terá filmagens no Rio de Janeiro, ou se a cidade será recriada em estúdio. David Yates volta para a direção, com David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis como produtores.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald terminou sua passagem pelos cimemas com uma queda considerável de arrecadação total em relação ao primeiro filme. Foram US$ 648,82 para a continuação contra uma bilheteria mundial de US$ 814,03 do longa que iniciou a nova saga do Mundo Bruxo.

O terceiro Animais Fantásticos está marcado para 12 de novembro de 2021. Lembrando que o Brasil também tem uma escola de magia e bruxaria para chamar de sua, a Castelobruxo, localizada na Amazônia.