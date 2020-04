Confirmado primeiro caso de covid-19 em índio ianomami

Um índio de 15 anos da etnia ianomami está contaminado com coronavírus e internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. A informação foi confirmada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami.

Os ianomamis vivem entre os estados de Amazonas e Roraima e também na Venezuela. No Brasil, eles estão em terra indígena que tem 9,6 mil hectares, área em que vivem 26 mil índios de oito povos, incluindo grupos isolados e ainda não contatados.

De acordo com o DSEI, o indígena em questão está com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e deu entrada no hospital em 3 de abril.

O primeiro teste deu negativo, mas a contraprova mostrou que ele tinha covid-19. "Diante desse resultado, a equipe do DSEI vem realizando medidas protocoladas e as recomendações do que determina o Ministério da Saúde, conforme plano de contigência elaborado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid-19 do referido DSEI", diz comunicado.

Há seis casos de infectados em terras indígenas no país, além de casos de índios que vivem em cidades, de acordo com o Instituto SocioAmbiental (ISA), especialista em questões indígenas e ambientais.

De acordo com o Uol, uma indígena de 87 anos, da etnia Borari, morreu em Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Como ela vivia na cidade, não entrou na conta do Distrito Indígena local.