Confronto com a PM termina com traficante morto na Capelinha de São Caetano

Durante uma troca de tiros com policiais militares no bairro da Capelinha de São Caetano, um traficante acabou morto na manhã desta quinta-feira (31). A região é dominada pela facção Bonde do Maluco (BBM).

De acordo com moradores, o bandido morto seria uma das lideranças da organização criminosa no bairro. A polícia não confirmou.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 6h, equipes da Operação Gêmeos e da 9ª Companhia Independente (Pirajá) iniciaram uma operação para combater crimes nas localidades da Ladeira do Cacau e da Avenida Afrânio Peixoto.

Ao chegarem à Rua da Barriquinha, no bairro da Capelinha de São Caetano, os policiais foram surpreendidos por homens armados, que, ao visualizarem a aproximação da polícia, atiraram contra as equipes. Houve confronto e um suspeito foi atingido. Ele foi levado para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu.

Ainda segundo a PM, com o homem morto foi encontrado uma pistola calibre 9 mm. A operação resultou também na apreensão de certa quantidade de droga. A quantidade não foi revelada.

Tensão

Moradores relataram momentos de tensão no bairro. "As pessoas saíam para trabalhar, quando rolaram os tiros. E foram muitos. Tive que ficar em casa. Acabei me atrasando pra trabalhar", disse um morador, que trabalha como frentista na Calçada.

O confronto durou mais de uma hora. "Foi muita bala. A polícia cercou várias ruas. Daqui de casa deu pra escutar muitas rajadas. A gente ficou na maior tensão, com medo deles (bandidos) fazerem os moradores reféns, porque agora virou moda. São jovens que vimos crescer, mas que na hora, não pensam duas vezes quando estão fugindo da polícia", declarou uma dona de casa.