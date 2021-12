Confusão e tumulto assusta passageiros na estação do metrô no Imbuí

Por muito pouco, um tumulto não deixa feridos na estação do metrô, no Imbuí, no início da tarde dessa quarta-feira, 22. Segundo testemunhas que estavam no transporte no momento, tudo começou quando os passageiros correram em direção ao vagão do maquinista, pedindo socorro. A confusão teria começado na estação de Pernambués, após passageiros se assustarem com uma briga entre dois homens no último vagão, após um deles acusar o outro de furto.

Pedindo sigilo sobre sua identidade, um dos passageiros disse que, na verdade, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, mas a possibilidade de estarem retidos no trem junto com criminosos terminou por causar pânico generalizado, fazendo com que algumas pessoas, entre mulheres e crianças, fossem pisoteadas na correria. “Eu estava no vagão do meio porque geralmente é o mais vazio e, nesses tempos de covid e gripes, a gente quer se garantir, não é? De repente, só vi as pessoas correndo e corri também”, contou.

Em nota, a CCR Metrô Bahia afirmou que a segurança é um valor primordial para a empresa e que agentes de Atendimento e Segurança (AASs), fardados e à paisana, realizam rondas estratégicas e periódicas em estações, trens, terminais e passarelas de acesso. Destacaram também que a segurança é reforçada com o monitoramento eletrônico feito por mais de 2.000 câmeras espalhadas por todo o sistema metroviário.

“As imagens são acompanhadas em tempo real nas Salas de Supervisão Operacional (SSO) de todas as estações e no Centro de Controle Operacional (CCO). Parte delas também é monitorada diretamente pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da SSP, e conta com a tecnologia de reconhecimento facial da secretaria”.

Na comunicação, a empresa responsável pelo metrô garantiu ainda que, em casos atípicos na operação, o agente mais próximo da ocorrência é acionado para as devidas providências. A concessionária ressaltou que em dias de eventos com grande público como jogos e shows, é montada uma estratégia especial de segurança, com reforço da equipe e prontidão do Grupo de Pronta Resposta.

“A CCR Metrô Bahia informa também que os agentes são treinados para atuar como brigadistas, prestando, dentre outras atividades, os primeiros socorros a possíveis vítimas; além de conduzir alguns casos para atendimento médico em unidade hospitalar mais próxima da ocorrência e que o sistema metroviário também conta com uma estrutura completa de primeiros socorros”.

A CCR afirmou que todas as estações possuem salas, recursos e aparelhos apropriados para esse atendimento como a unidade de DEA – Desfibrilador Externo Automático. “A concessionária orienta que os usuários devem prestar atenção às recomendações que estão descritas no dispositivo de emergência presente em todos os carros dos trens. Em casos de ocorrências, os agentes de atendimento também devem ser comunicados para tomar as devidas providências”, finalizou.