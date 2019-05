Congrats Hall promove bazar com presentes para o Dia das Mães

Entre os dias 9 e 11 de maio, a Congrats Hall, na Paralela, vai realizar um bazar com sugestão de presentes pra o Dia das Mães. O evento reunirá 15 expositores com opções de moda feminina, artigos para o lar, alimentação, acessórios, decoração e perfumaria. Um dos destaques do evento será a seleção de pratas assinadas pela restauradora e cantora Zaira Thatiana, que há 15 anos trabalha com restauração de objetos.

Além disso, haverá show de voz e violão da própria Zaira e uma aula sobre mesa posta com Gerson Luiz Lima, arquiteto parceiro da Camicado. O acesso ao bazer acontecerá mediante doação de 1Kg de alimento não perecível.

Objetos de prata estarão no bazar (Foto: Divulgação)