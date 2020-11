Congresso de Políticas Públicas da Unifacs discute garantias e violações à Constituição

Reprodução

O Programa de Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifacs apresenta a sua terceira edição do Congresso Internacional de Políticas Públicas (Polipub III).

O Polipub se constitui em uma experiência inovadora de formação em nível avançado voltada à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Trata-se de um espaço público destinado ao debate de trabalhos elaborados no âmbito do Stricto Sensu, submetidos e aprovados pelo seu Comitê Científico, em formato sistemático, com escopo de disseminação científica.

Neste ano, será realizado no formato digital, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, e contará com eventos nacionais e internacionais.

O tema desta experiência será “Garantias e Violações à Constituição: Consequências para uma Governança Garantidora de Direitos”.

A programação nacional trará temas relevantes para o campo das políticas públicas do país e contará com debatedores de vários estados e de outros países, trazendo estudos atuais e relevantes.

Também terá uma série específica com o recebimento e apresentação de artigos científicos, produzidos e submetidos por pesquisadores nacionais e internacionais.

Já a programação internacional trará uma série de Colóquios e Diálogos Internacionais de experiências sobre o cárcere, a qual pretende abrir um campo de vasto e intenso de pensamento sobre políticas públicas, que uma vez diagnosticadas e delineadas, passam a exigir o planejamento das condições materiais, de logística, estruturais e de formação continuada de pessoal especializado na sua concretização.

As inscrições para participação no evento serão feitas pela plataforma Sympla, através do site www.sympla.com.br/polipub.

Maiores informações sobre o Congresso Internacional de Políticas Públicas podem ser obtidas no site www.polipubunifacs.com/.