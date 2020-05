Congresso Virtual da Ufba chega a 25 mil inscritos; saiba como acompanhar

O Congresso Virtual da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que começa nesta segunda-feira (18) e segue até o dia 29 de maio, alcançou a marca de 25 mil inscritos. O núemro anterior, de 16 mil inscritos, já era considerado um recorde entre os cinco congressos realizados pela Ufba - esta é a primeira edição virtual, por conta da pandemia de coronavírus.

São mais de 600 propostas de mesas de debates e intervenções artísticas, além de mais de 500 videopôsteres de cinco minutos enviados por estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade. Tudo por ser acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook.

“Muitas personalidades já confirmaram sua presença. Pessoas destacadas no país vão estar junto com a UFBA, celebrando conhecimento e solidariedade, nossa melhor resposta nesse momento de resistência e de combate ao obscurantismo e a qualquer saída autoritária para a crise que nós vivemos”, afirma o reitor da UFba e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles.

O reitor faz a abertura do evento nesta segunda-feira, às 15h. O ato será transmitido pelo YouTube. Entre os convidados de fora da UFBA que já confirmaram participação estão Bob Fernandes, Felipe Santa Cruz, Gregório Duvivier, José Miguel Wisnik, Judith Butler, Lilian Schwarcz, Mia Couto, Sabine Righetti, Tábata Amaral e Vladimir Safatle. Veja a lista de convidados confirmados no site do Congresso.

Também estarão presentes representantes de instituições científicas nacionais, como Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Nísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), além de 20 reitoras e reitores de universidades federais.

Saiba como acompanhar o Congresso:

1. Acesse o site www.congresso2020.ufba.br

2. Na tela inicial do site, confira a programação e clique na(s) atividade(s) que deseja assistir ao vivo, através do Youtube ou do Facebook.

3. Você pode também escolher assistir às atividades dos dias anteriores, que passam a estar disponíveis no Youtube. Basta clicar e assistir.

4. O Congresso tem também uma ampla programação de atividades gravadas, entre conferências, debates e intervenções artísticas. Escolha e assista!

5. Também estarão disponíveis centenas de videoposteres de 5 minutos gravados pelos estudantes da UFBA, apresentando suas pesquisas. Encontre o(s) vídeo(s) através da busca por palavras-chave e clique para assistir.