Conheça 10 fatos e curiosidades sobre a pizza

O Dia Nacional da Pizza é celebrado nesta sexta-feira (10) no Brasil. Para comemorar a data, diversos restaurantes pizzarias e estabelecimentos estão com promoções. Neste ano, a celebração só pode ser feita em casa. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os pedidos só podem ser realizados por delivery, seguindo decretos municipais.

A história da pizza tem vários fatos e curiosidades que nem todos conhecem. Além de ser uma paixão mundial, as pizzarias representam um dos negócios mais rentáveis na área da alimentação. Muito popular no mundo inteiro, essa iguaria tem uma história que data das mais antigas civilizações.

Os sábados são os dias preferidos no mundo inteiro das pessoas pedirem pizza, segundo uma pesquisa realizada pela ECD Food Service, empresa especializada em informações sobre o mercado de serviço de alimentação. Segundo o mesmo estudo, o ranking dos países que mais comem pizza fica com os Estados Unidos em primeiro lugar (95% dos americanos comem pizza regularmente), em seguida vem os brasileiros, que consomem cerca de 1,7 milhões de pizzas no ano, e para fechar o top 3 temos os franceses – estima-se que um francês come em média 5 quilos de pizza por ano. A lista segue com a Itália em quarto e em quinto pela Austrália.

Entre as muitas curiosidades sobre a iguaria estão a primeira pizza em terras brasileiras, que foi trazida pelos imigrantes italianos, no século XIX. A massa da pizza com o molho de tomate, que passou a ser usado como complemento da massa somente no século XVI. Confira 10 curiosidades sobre a queridinha dos brasileiros:

Origem questionável

A origem da pizza é questionável. A pizza que comemos hoje com molho de tomate, queijo e outros recheios teve origem em Nápoles, na Itália, por volta de 1.520. Porém, bem antes disso, há relatos que no século 6 a.C. soldados assavam um pão achatado em seus escudos.

Dia da Pizza no Brasil

A origem da data no Brasil se deu por conta da realização de um concurso em São Paulo, no ano de 1985, para eleger as de melhores receitas de marguerita e mussarela da cidade. O sucesso foi tamanho que o dia de encerramento do evento, 10 de julho, se tornou o dia oficial para homenagear a iguaria.

Primeira pizzaria do mundo

Se a origem da pizza ainda é motivo de dúvida para muitos, o surgimento da primeira pizzaria do mundo está documentado. A Antica Pizzeria Port'Alba em Nápoles, na Itália, é a primeira pizzaria do mundo. A casa foi fundada em 1830 e funciona até hoje.

Primeira pizzaria do Brasil

A primeira pizza em terras brasileiras foi trazida pelos imigrantes italianos, no século XIX. São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a receber as redondas pelas mãos do pizzaiolo Carmino Corvino. Em 1910, ele abriu a primeira pizzaria do Brasil: Cantina Santa Genoveva, no bairro do Brás.

Marguerita

A primeira pizza Marguerita foi feita pelo padeiro Raffael Espósito. Com a intenção de homenagear a rainha Margherita e o rei Umberto I, ele criou uma pizza com as cores da bandeira italiana. A rainha apreciou tanto a especiaria que a batizou com seu nome.

Tudo acaba em pizza

A famosa expressão “No Brasil, tudo acaba em pizza” surgiu de outra paixão brasileira: o futebol. Na década de 60, uma longa reunião entre a diretoria do Palmeiras – tradicional time paulistano de descendentes italianos – acabou num pedido de 18 pizzas. No outro dia, o jornalista Milton Peruzzi, que acompanhou a reunião, publicou uma matéria na Gazeta Esportiva com o título “Crise do Palmeiras termina em pizza”. A partir de então, a expressão popularizou-se e passou a ser usada como um sinônimo de uma situação não solucionada.

Primeiro Delivery de Pizza

Acredita-se que o Delivery de pizza tenha iniciado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. Algumas pizzarias começaram a fazer entrega das pizzas porque os soldados não podiam ir até o estabelecimento para desfrutá-las. Atualmente, o Delivery de Pizza é um dos maiores no mundo todo.

Campeonato de pizza

O World Championship Pizza é o nome do campeonato que elege os melhores pizzaiolos e padeiros do mundo. Existe, inclusive, um hall da fama onde os melhores de diferentes categorias ganham destaque.

Molho de tomate

A massa da pizza com o molho de tomate parece ser a combinação perfeita, mas o tomate nem sempre foi ingrediente essencial das pizzas no passado. Ele passou a ser usado como complemento da massa no século XVI, quando o tomate se popularizou no continente europeu.

Receitas

Receitas

