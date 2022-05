Conheça a atualização do Macan, SUV mais barato da Porsche

Há 20 anos, a Porsche chocou os puristas ao lançar seu primeiro SUV, o Cayenne. Até então, a empresa que chegou a produzir tratores, ganhou fama e prestígio com seus cobiçados carros esporte. Até hoje, o 911 é uma referência em seu segmento.

Com o sucesso do Cayenne, que já ultrapassou 1 milhão de unidades produzidas, o fabricante alemão passou a comercializar, desde 2014, um SUV menor, o Macan. O modelo está repetindo o sucesso: ano passado, foram vendidas 89 mil unidades globalmente, o que o torna o Porsche mais vendido no mundo. E, atualmente, 80% dos novos clientes estreiam na marca comprando um Macan.

Esse SUV também é importante para ampliar os públicos: é o Porsche mais comprados pelas mulheres. Na China, 60% dos clientes desse veículo são mulheres. No Brasil, o público feminino é 20% maior nas compras desse modelo em comparação com os demais produtos do portfólio.

O interior mescla sofisticação e esportividade O volante é novo e o console central é elevado Botões foram substituídos por superfícies táteis O cronômetro analógico é um dos itens de série Há saída de ar e tomadas USB na parte traseira Com 4,73 metros de comprimento, o Macan tem um bagageiro que acomoda 488 litros

O Macan é montado sob a mesma plataforma do Audi Q5, a MLB, também aplicada a outros produtos do Grupo Volkswagen. O veículo chega ao mercado brasileiro atualizado custando a partir de R$ 439 mil. Em seguida, o Macan S custa R$ 569 mil. O topo de linha é o Macan GTS, que custa inicialmente R$ 669 mil.

A novidade da linha 2023 é o Macan T, de Touring, posicionado entre a configuração entrada e a S. Essa versão custa R$ 479 mil e as entregas estão previstas para o segundo semestre.

O que mudou

Externamente, as mudanças estão concentradas na traseira, arredondada e com novo difusor. Na dianteira, chama atenção o capô, que tem aberturas para acomodar os faróis, sem emendas e vincos.

Sob o capô, existem duas opções de motor - que tiveram o rendimento otimizado -, sempre associados a uma transmissão automatizada de sete velocidades e tração integral sob demanda.

A primeira opção é o propulsor 2 litros de quatro cilindros turbinado. Ele entrega 265 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Utilizado nas opções mais baratas, esse motor chega aos 232 km/h de velocidade máxima e acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos no Macan e em 6,2 segundos no Macan T.

A configuração T chegará no segundo semestre

As configurações S e GTS utilizam um motor 2.9 litros de seis cilindros, mas com rendimentos distintos. No S, ele desenvolve 380 cv e 53 kgfm. No GTS a performance melhora: 440 cv e 56 kgfm de torque. O 0 a 100 km/h é de 4,8 segundos no Macan S e 4,3 segundos no Macan GTS.

No interior do SUV, os botões foram substituídos por superfícies táteis e o volante vem do 911. A posição de guiar é mais elevada, típica de um SUV, mas o console central alto cria um astral de esportividade.

Negócios

Nos três primeiros meses deste ano, a Porsche aumentou tanto a sua receita de vendas quanto o seu lucro operacional em relação ao primeiro trimestre de 2021. A receita de vendas aumentou de 7,73 bilhões para 8,04 bilhões de euros e o lucro operacional de 1,26 bilhão para 1,47 bilhão de euros. São aumentos de 4,1 e 17,4%, respectivamente. O retorno sobre as vendas melhorou de 16,2% para 18,2%.

A empresa ganhará neste ano a sua primeira representação no mercado baiano. A concessionária será gerida pelo grupo mineiro Bamaq, e está sendo instalada na Avenida Tancredo Neves, próximo à Tok&Stok. A previsão de abertura é para o começo do quarto trimestre.