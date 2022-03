Conheça a ex-ginasta apontada como amante de Vladimir Putin

A invasão da Rússia à Ucrânia está prestes a completar um mês nesta quinta (24), e, com ela, os olhares de todo o mundo estão voltados para os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a partir de todos os ângulos possíveis. Até a vida amorosa dos chefes de estado não foram poupadas. A suposta amante de Putin, por exemplo, tem dado o que falar mundo afora.

Alina Kabaeva é uma ex-ginasta de 38 anos, medalhista olímpica, que vive na Suíça. A atleta está sendo alvo de uma petição online que pede sua expulsão do país, e a destituição de seus títulos e medalhas "devido à sua cumplicidade em apoiar um criminoso de guerra, assassino e tirano que matou voluntariamente inocentes." O abaixo-assinado virtual soma mais de 63 mil assinaturas.

Nele, Kabaeva é comparada a Eva Braun, companheira de longa data de Adolf Hitler, e descrita como "esposa favorita de um ditador e criminoso de guerra".

Quem é Alina Kabaeva?

(Reprodução)

A ex-ginasta começou a carreira cedo. Aos 15 anos, conquistou seu primeiro campeonato europeu de ginastica rítmica, e sete anos depois, com 22, já se aposentou, com 18 títulos mundiais, 25 conquistas europeias e duas medalhas olímpicas (bronze em Sidney-2000 e ouro em Atenas-2004) no currículo.

Não satisfeita com o sucesso no esporte, ela seguiu rumo a uma carreira política. Tornou-se deputada pelo partido de Putin aos 24 anos, quando os rumores sobre um relacionamento secreto com o presidente russo cresceram.

As especulações só se intensificaram quando Putin se divorciou da ex-esposa e Kabaeva, solteira, engravidou. Mas Putin nunca admitiu o relacionamento, mesmo após o divórcio. Inclusive, o jornal que revelou o romance secreto fechou meses depois por ter perdido boa parte dos recursos que o financiavam.

Hoje, Kabaeva tem quatro filhos, dois meninos e duas gêmeas, que estariam escondidos na Suíça. Não há informações sobre um pai das crianças, o que só incentiva rumores sobre a paternidade do líder russo, mesmo sem confirmação oficial.

A petição que corre na Suíça argumenta que "uma suposta mãe que está bem com seu cônjuge/amante assassinando e bombardeando pessoas inocentes, incluindo bebês e crianças, não é um exemplo do ideal olímpico."

Em meio à confusão, a imprensa internacional noticia que amigos de Kabaeva estariam implorando para que ela visite Putin na Rússia e o convença a acabar com a guerra.