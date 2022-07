Conheça a pousada que Lázaro Ramos e Wagner Moura se hospedaram na Ilha dos Frades

Amigos de longa data e compadres – um batizou um dos filhos do outro -, Lázaro Ramos e Wagner Moura passaram o fim de semana juntos, hospedados com familiares na Pretoca, pousada de charme localizada na Ponta de Nossa Senhora, em Ilha dos Frades.

A Pretoca fica ao lado do badalado Restaurante Preta, comandado pela chef e empresária Angeluci Figueiredo, e possui seis quartos, cada um com sua decoração particular. Construída em uma edificação de pilares biosustentáveis, a pousada é cercada de verde e decorada com obras de arte e artesanato local.

O serviço gastronômico, que conta com a mesma cozinha do Restaurante Preta, acontece de acordo o tempo do cliente. Café, almoço ou jantar são servidos em horários pré-estabelecidos pelos hóspedes e têm seu menu próprio.

A Ilha dos Frades fica no centro da Baía de Todos os Santos, tem 8 km de extensão litorânea e é uma das 56 que compõem o arquipélago de mata atlântica exuberante, águas cristalinas e arquitetura histórica preservada pela Fundação Baía Viva.

A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, onde fica a pousada, possui a Bandeira Azul, certificação internacional concedida pela organização não governamental Foundation for Evironmental Education. Trata-se do mais importante programa de gestão socioambiental de praias, marinas e embarcações de turismo do mundo.

Leia mais em Alô Alô Bahia