Conheça a psicóloga que mudou de carreira e hoje vende licores na BA

A psicóloga Camila Brunelli começou a empreender com licores de uma forma bem inusitada: depois de encerrar um contrato de trabalho com a prefeitura de Bonito (450 km de Salvador), na Chapada Diamantina, há quatro anos, ela voltou para Salvador decidida a fazer alguma coisa, enquanto esperava o segundo filho. Numa conversa com o marido e o irmão, eles a incentivaram a produzir licor, sendo que ela jamais havia trabalhado na fabricação da bebida. “Nós fomos ao mercado e compramos o que achávamos que iríamos precisar”, conta divertida.

Em 2017, ela produziu licores de cajá, maracujá, paçoca e se arriscou a criar um sabor novo: o Oreo. A aposta deu certo e Camila começou a fabricar o produto que passou a se chamar Licor da Mila. Hoje, o cardápio possui 20 sabores e ela trabalha com o produto durante todo o ano através de revenda e delivery.

Com produtos 100% naturais, Camila brinca dizendo que trabalha em EUquipe, numa brincadeira com o fato de que ela produz, rotula, engarrafa, comercializa e divulga nas redes sociais. “Meu marido, minha mãe e meu irmão ajudam quando podem, mas o grosso do processo é feito por mim, sozinha. Na verdade, o licor é meu quarto filho”, completa.

Camila Brunelli, do Licor da Mila, será a convidada de Flávia Paixão no programa ao vivo Empregos e Soluções, às 18 horas, dessa quarta-feira,16, na página do Jornal Correio, no Instagram. A história de empreendedorismo da psicóloga foi escolhida pelo Instagram, numa ação promovida pelo jornal, que contou com 14 mil visualizações e cerca de 2 mil comentários. “Na verdade, essa presença ocorreu porque a irmã de uma cliente viu e começou a incentivar minha participação. Sou tímida e estava apreensiva com essa exposição, no entanto, os amigos e clientes estão vibrando tanto que eu também fiquei empolgada”, revela.

Além de contar os segredos que fazem esse licor ser tão reconhecido, a empreendedora também abordará os desafios de atuar com um produto marcado pela sazonalidade e as dificuldades impostas pela crise econômica.

