Conheça a verdadeira identidade da Irmã Zuleide

A fama da Irmã Zuleide nas redes sociais é tanta que ela pode ser considerada um fenômeno da internet, ao lado de nomes como Whindersson Nunes, Maisa Silva e Kéfera. Com 7 milhões de fiéis seguidores somente no Facebook, e outros 4 milhões somando o Twitter e o Instagram, Irmã Zuleide foi uma das pioneiras do humor nas redes sociais. "Uma serva do Senhor. Não sou bíblia, mas tenho página!", é como se apresenta a “evangélica” que dá conselhos sentimentais, discorre sobre a vida de famosos e se arrisca em previsões astrológicas, tudo sempre com o viés religioso.

Irmã Zuleide é, na verdade, uma criação do DJ Álvaro Rodrigues, potiguar de 27 anos. Ele esteve na semana passada no Recife para uma concorrida palestra no Molotov Negócios, que aconteceu dentro do festival cultural Coquetel Molotov. Álvaro, que lotou o auditório do Porto Digital, é discreto e avesso a entrevistas quando o assunto é a rentabilidade que o personagem lhe proporciona. Mesmo assim, concordou em dar essa entrevista (apenas por e-mail, a pedido dele) ao repórter Edilson Vieira. Ele jura que começou tudo como uma brincadeira e nem esperava que a Irmã Zuleide se transformasse em sua principal ocupação, tanto que as palestras já concorrem com suas atividades como DJ.

Como o criador e a criatura são a mesma pessoa, entrevistar Álvaro/Irmã Zuleide é oscilar todo tempo entre o sigilo e o escancaro. Mesmo omitindo alguns números, afinal “o valor do dízimo não se diz assim”, Álvaro revela como consegue levar sua personagem adiante e conquistar cada vez mais seguidores. “Eu sigo Jesus e dou unfollow em satanás! Amém?”.

Confira entrevista

Você sempre aparece como DJ. Essa ainda é sua atividade principal quando não está encarnado como Irmã Zuleide?

Na verdade eu deixei um pouco de lado os eventos em 2019, talvez eu volte no futuro, mas agora, comercialmente falando, estou mais focado em outros aspectos com a Irmã.

O personagem surgiu há quase dez anos. Qual foi a ideia inicial e de onde veio a inspiração?

Sim, surgiu em 2011 no Twitter, aproveitando aquelas polêmicas entre o Jornal Nacional e a Igreja Universal.

Quais são os números atuais de seguidores das suas redes sociais?

São 7 milhões no Facebook, 1 milhão no Twitter e 2 milhões e 800 mil no Instagram.

Quanto tempo da tua vida a Irmã Zuleide ocupa? As postagens são atualizadas com que frequência?

Eu tento pelo menos fazer seis postagens por dia, acredito que a segunda-feira é o dia de maior número de postagens. Eu ainda alimento as três redes, Twitter, Facebook e Instagram.

Você trabalha nos perfis sozinho ou tem ajuda de alguma equipe?

Sou eu sozinho. Desde sempre foi assim. O máximo que faço é colocar alguém pra me ajudar a responder os e-mails.

Quando o perfil deixou de ser sua diversão para virar negócio? Ou ele já nasceu com essa intenção?

Eu nunca criei a Irmã Zuleide com intenção de ser negócio, embora essa tendência só veio mesmo se firmar depois de alguns anos, em 2014. Me refiro ao olhar [INTERESSE]das agencias para cotar a Irmã em publicidade.

De onde vem a rentabilidade de Irmã Zuleide? Shows, anúncios nos perfis, palestras, algum produto lançado? E quanto cada um desses produtos representa no seu faturamento?

Hoje eu acredito que anúncios na página representam 70%, 20% trabalho com blogs, e 10% ainda dos eventos como DJ.

Quantas empresas parceiras (ou anunciantes) você tem hoje?

Não sei ao certo, por não ser algo tão fixo. As agencias sempre vem e vão, voltam com campanhas, aprovam umas e outras não. Mas acho que por ano, fixo (mesmo inconstante, umas 15 marcas.

Dá para falar em números de faturamento?

O valor do dízimo não se diz assim.

Como ir além da popularidade nas redes sociais? Como transformar a fama em negócio e dinheiro?

Alguma poucas vezes, eu faço uma postagem ou outra no sentido “venha fazer um anúncio abençoado comigo” nada muitosério, sempre contextualizado no humor, sabe? Coisa que antes eu não fazia, por que era muito apegado. Mas as coisas mudam. Há quem espere cair do céu algum trabalho quando se trata de internet, mas se você joga um tempero a tendência é fluir melhor.

Na tua visão, a quê se deve o sucesso da Irmã Zuleide?

Principalmente ao meu amor pela personagem, acho que com isso, mesmo em dias ruins, eu crio entusiasmo pra perseverar com as postagens. Depois ao público que se identifica tanto com o conteúdo, elas vão compartilhando e me fazendo alcançar mais e mais pessoas, por isso vira essa coisa gigante.

Entrevista publicada no Jornal do Commercio, da Rede Nordeste.