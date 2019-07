Conheça Ana Fausta, primeira mulher a se tornar tenente-coronel dos Bombeiros na BA

Ana Fausta Assis de Araújo, 48 anos, entrou para a história do Corpo de Bombeiros da Bahia. No último sábado (13), ela foi promovida e se tornou a primeira mulher a chegar ao posto de tenente-coronel do bombeiros no estado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (17) pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Mãe de uma filha, além de criar o irmão portador de Síndrome de Down, a agora tenente-coronel entrou no Corpo de Bombeiros em 1996 e ficou até 2002 em unidades operacionais. "Depois fui convidada para coordenar os cursos de formação de praças femininas. Em 2015, quando o quadro das instituições foi separado, optei por seguir a carreira na minha casa, no lugar que sempre me identifiquei, no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia”, contou a tenente-coronel Ana Fausta.

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Ana acumula no currículo experiência na unidade de orçamento do comando do Corpo de Bombeiros, passou pelo 1º Grupamento de Bombeiros Militares/Barroquinha, 3º Grupamento de Bombeiros Militares/Iguatemi e 10º Grupamento de Bombeiros Militares/Simões Filho. Atuou na Escola de Formação de Bombeiros e atualmente comanda o Grupamento Marítimo da instituição (Gmar).

A tenente-coronel também criou o projeto ‘Anjinhos da praia’ que educa crianças sobre como se comportar no mar. “Nos inspiramos em um projeto que existe em vários estados, porém a gente deu mais ‘dendê’ à atividade, para que tivesse mais a nossa cara. Hoje as crianças passam cinco dias aprendendo e brincando com o lema ‘Educar para Prevenir’ para evitar acidentes na água”, disse.