Conheça arcebispo paulista que assumirá posto de dom Murilo em Salvador

Nascido em Dobrada, no interior de São Paulo, Dom Sérgio da Rocha, 60, terá a missão de assumir o comando da arquidiocese de Salvador. Ele foi nomeado nesta quarta-feira (11) pelo papa Francisco como arcebispo primaz do Brasil e de Salvador. Ele será o 28º arcebispo a comandar a arquidiocese de Salvador. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornal CORREIO na sua versão digital.

Foi ordenado diácono na Igreja de Santa Cruz de Matão (SP) em 18 de agosto de 1984, e presbítero na Matriz do Senhor Bom Jesus de Matão (SP), Diocese de São Carlos, em 14 e dezembro de 1984. Ele ocupará o posto que é comandado por dom Murilo Krieger desde 2011. Dom Murilo deixará arquidiocese após completar 75 anos e ter sua renúncia aceita pelo papa.

Dom Sérgio estudou Filosofia no Seminário de São Carlos (SP) e Teologia na PUC de Campinas (SP). Licenciado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena (SP). Fez Mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, de São Paulo, e obteve o Doutorado na Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, em 21 de janeiro de 1997.

Foi bispo auxiliar de Fortaleza (2001-2007), arcebispo coadjutor de Teresina (2007-2008), arcebispo metropolitano de Teresina (2008-2011), membro da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé – CNBB (2002-2007), membro da Comissão Episcopal do Mutirão de Superação da Miséria e da Fome da CNBB (2001-2004), secretário do Regional Nordeste I (2002-2007), bispo de referência da Pastoral da Juventude e da Pastoral Vocacional no Regional Nordeste I (2002-2007), bispo de referência para o Ensino Religioso e para os Presbíteros, no Regional Nordeste IV (2007-2011), presidente da Comissão Episcopal para o Seminário do Regional Nordeste IV (2007-2011), membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (2007-2011), presidente do Departamento de Vocações e Ministérios do CELAM (2007-2011) e representante da CNBB na XIII Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização (2012).

Atualmente, é Arcebispo Metropolitano de Brasília, delegado eleito para a Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Família e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Dom Sérgio, em data ainda não informada, assumirá o comando da Diocese de São Salvador da Bahia que foi criada no dia 25 de fevereiro de 1551, pela Bula Super Specula Militantis Ecclesiae, do Papa Júlio III. A 22 de novembro de 1676, pela Bula Inter Pastoralis Officii Curas, do Papa Inocêncio XI, a Diocese de São Salvador da Bahia foi elevada à Arquidiocese e Sede Metropolitana. Atualmente, a Arquidiocese de Salvador é formada por cinco municípios: Itaparica, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Salvador e Vera Cruz.

Ao longo de sua história, foram 8 bispos e 27 arcebispos em Salvador:

BISPOS

1º Dom Pedro Fernandes Sardinha (1551-1556)

2º Dom Pedro Leitão (1558-1573)

3º Dom Frei Antônio Barreiros ( 1575-1600)

4º Dom Constantino Barradas (1602-1618)

5º Dom Marcos Teixeira de Mendonça (1621-1624)

6º Dom Miguel Pereira (1627-1630)

7º Dom Pedro da Silva Sampaio (1632-1649)

8º Dom Frei Estevão dos Santos (1670-1672)





ARCEBISPOS

1º Dom Gaspar Barata de Mendonça (1676-1681)

2º Dom Frei João da Madre de Deus Araújo (1682-1686)

3º Dom Frei Manoel da Ressurreição ( 1687-1691)

4º Dom João Franco de Oliveira (1691-1700)

5º Dom Sebastião Monteiro de Vide (1701-1722)

6º Dom Luís Álvares de Figueiredo (1724-1735)

7º Dom Frei José Fialho (1738-1739)

8º Dom José Botelho de Matos (1741-1767)

9º Dom Frei Manoel de Santa Inês (1770-1771)

10º Dom Joaquim Borges de Figueiroa (1773-1778)

11º Dom Frei Antônio de São José – faleceu antes da posse (1778)

12º Dom Frei Antônio Corrêa (1779-1802)

13º Dom Frei José de Santa Escolástica Álves Pereira (1804-1814)

14º Dom Frei Francisco de São Dâmaso de Abreu Vieira (1815-1816)

15º Dom Frei Vicente da Soledade Dias de Castro (1820-1823)

16º Dom Romualdo Antônio de Seixas (1827-1860)

17º Dom Manoel Joaquim da Silveira (1861-1874)

18º Dom Joaquim Gonçalves de Azevedo (1876-1879)

19º Dom Luís Antônio dos Santos (1879-1890)

20º Dom Antônio de Macedo Costa (1890-1891)

21º Dom Jerônimo Tomé da Silva (1924-1968)

22º Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva (1924-1968)

23º Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales (1968-1971)

24º Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela (1971-1986)

25º Cardeal Dom Frei Lucas Moreira Nevez, OP (1987-1998)

26º Cardeal Dom Gerlado Majella Agnelo (1999-2011)

27º Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ (2011-2020)