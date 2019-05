Conheça as melhores empresas para trabalhar na Bahia

O ranking estadual do Instituto Great Place to Work (GPTW) é aguardado todos os anos pelas empresas que se dedicam para ter excelentes ambientes de trabalho. Em sua 6ª edição, a lista que reconhece os melhores lugares para trabalhar na Bahia contempla 15 organizações, que foram homenageadas em cerimônia realizada ontem, no Congrats Hall, na Avenida Paralela. As ranqueadas são de oito setores diferentes: educação e treinamento, produção e manufaturas, além da área de serviços de saúde, financeiros e seguros, industriais, tecnologia da informação, transportes e varejo.

A lista é dividida em duas categorias: empresas com mais de 1 mil funcionários e de 30 a 999 colaboradores, com ano base 2018. Na primeira entraram: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Atento Bahia, Dínamo Engenharia e Gbarbosa Bahia. No ranking das médias e pequenas estão Laboratório Sabin, Kordsa S.A, Martins Comercio e Serviços de Distribuição S/A, Natulab Laboratório Farmacêutico, AuraBrasil, LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus, Bom Consórcio, Hospital Humberto Castro Lima, Home Center Tend Tudo e Perini.

“Para nós é uma enorme satisfação estar mais um ano reconhecendo as empresas da região que desenvolvem seus funcionários e que contribuem para a construção de uma sociedade melhor”, destaca Carla Pacheco Costa, diretora regional do Ranking da GPTW.

A metodologia consiste em duas etapas: uma pesquisa com os colaboradores, que tem um peso de 67%, e uma avaliação das práticas culturais de cada empresa, que equivale a 33% de todo o estudo. Autoridade mundial no quesito ambiente de trabalho, o GPTW considera para seu veredito o clima organizacional, os comentários dos funcionários, práticas culturais das organizações e de gestão de pessoas. Dentre os critérios avaliados este ano estão a qualidade de vida, perspectiva de crescimento e o relacionamento.

Resultados

Para participar da lista do GPTW Bahia bastava ter, no mínimo, 30 funcionários e concorrer com um CNPJ registrado no estado. Esta edição do ranking contou com 46 empresas inscritas, representando 20.019 colaboradores. As 15 companhias premiadas possuem, em média, 35 anos e apenas uma delas realizou demissão em massa nos últimos 5 anos. “Temos resultados positivos e não tão positivos. Sobre os positivos, tivemos uma melhora significativa na questão “As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua cor ou etnia”, na qual a média ficou em 95%, próximo do benchmark nacional, e também na participação das mulheres na alta liderança das empresas: de 40% para 47%”, explica Carla.

Carla Pacheco Costa, diretora regional do Ranking da GPTW (Foto: Acervo Pessoal)

A média da nota de práticas (Culture Audit) cresceu 1 ponto, porém houve queda de 2 na média da nota geral da pesquisa, se comparada ao ranking de 2018. A média do estudo ficou em 84. Ainda assim, a diretora do GPTW enxerga a pontuação como positiva.

Outro resultado de destaque foi a igualdade de gênero dentro das 15 empresas ranqueadas. As mulheres têm 48% de representatividade nos cargos de média liderança e 53% no quadro geral de funcionários.

Parceiros

O GPTW Bahia tem apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos secção Bahia (ABRH-BA). Para o presidente da entidade, Wladimir Martins, a parceria tem como objetivo estimular uma excelente relação entre pessoas e empresas. “É extremamente importante reconhecermos organizações que tem boas práticas organizacionais em relação as pessoas. Portanto, o GPTW é fundamental no intuito de identificar e reconhecer organizações de referência no estado, assim cada vez mais teremos CEOs interessados na gestão de pessoas, acreditando que ela gera resultados expressivos”, ressalta o executivo.

Wladimir Martins, presidente Associação Brasileira de Recursos Humanos secção Bahia (ABRH-BA) (Foto: Acervo pessoal)

O evento de premiação do GPTW na Bahia é realizado em parceria com o CORREIO. “Nós, enquanto imprensa, temos o papel de colocar luz em iniciativas de sucesso para que sirvam de exemplo para outras organizações. Ao longo dos anos, observamos que as empresas que investem em práticas de gestão de pessoas melhoram a performance e alcançam importantes diferenciais competitivos”, complementa Fábio Góis, gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do jornal.

GPTW

O Instituto Great Place to Work (GPTW) é uma empresa global de consultoria e treinamento fundada nos Estados Unidos, que realiza a pesquisa das melhores empresas para trabalhar em 59 países, em todos os continentes, envolvendo 10 mil companhias e 12 milhões de colaboradores. No Brasil, está presente há 27 anos.

