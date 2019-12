Conheça as técnicas de alongamento de fios que estão na moda

Os cabelos são excelentes acessórios de moda e está cada vez mais fácil transformá-los completamente com o uso das técnicas de alongamento de fios. Hoje, existe uma gama de possibilidades, indo das fibras orgânicas e future ao cabelo natural. “Para a estação, o público baiano, principalmente as mulheres negras, preferem as fibras orgânicas, por que têm o aspecto mais próximo do cabelo humano”, explica o designer de perucas e laces Edy Diamond.

De acordo com o especialista, as fibras orgânicas podem ser usadas de diversos modos. Com alongamento (o mega hair) ou o entrelaçado, quando são presas ao cabelo com uma espécie de costura das telas. “Fazemos um acabamento frontal invisível, que esconde a tela e sobressai o cabelo natural da cliente. Esta técnica é um dos diferenciais do trabalho em nosso ateliê”, pontua Edy.

Alongamento em cabelo liso com mechas

Outra tendência atual é o uso da fibra feita com cabelo 100% humano. Não é o fio como sai da cabeça de uma pessoa que passou por um corte, mas um produto quimicamente tratado, feito com cabelo humano processado, misturado com uma fibra e transformado em mechas tão versáteis que podem ser manipuladas e receber coloração, por exemplo.

Existe ainda uma terceira opção, ideal para mulheres que relaxaram o cabelo ou têm fios lisos e não podem pagar o custo de um cabelo natural. “É a fibra future, um tipo de alongamento que também permite a manipulação. Pode ser escovada, pranchada e modelada como se fosse cabelo, embora seja uma fibra”, explica Edy.

Sob medida

O designer garante que qualquer pessoa pode aderir ao uso das fibras. “Atendo ao público feminino e masculino, inclusive trabalho com próteses capilares que trazem soluções estéticas para quem tem calvice ou alguma alopecia (queda de cabelo) causada por problemas de saúde”, revela Edy, que trabalha com diversos materiais.

“A preferência é seja produzida com cabelo natural em telas invisíveis, que chamamos de lace”. Ele produz as próteses em seu próprio ateliê, sob medida. O custo varia, começando a partir de R$ 700 (cabelos naturais) e R$ 200 (sintéticas). “A pessoa pode usar primeiro uma e depois a outra para ver adaptação. Garanto um acabamento 100% já que tenho o ateliê há dez anos”.

As próteses são feitas sob medida por Edy em seu ateliê

Verão 2020

“Para esta estação 2020, a tendência é o alongamento com californiana ou ombré, num tom mais para o canela, deixando um fundo de cabelo castanho com iluminado”, explica Edy. “Como a mulher quer fique imperceptível, usamos o cabelo humano pois conseguimos deixar as mechas com a base mais natural e só criar pontos de luz nas raízes e pontas”.

Para que o resultado fique perfeito, Edy atende de maneira personalizada. “No momento da anamnese na cadeira, entendemos qual a busca do cliente e se adequa ao tipo de fio que ele tem. A maior preocupação é ver se o que está sendo buscado, além das tendências, pode ser realizado naquele cabelo”, pontua.

Trabalho com designer de perucas

“Às vezes, você idealiza um cabelo de diva, muitas nuances, mas o fio não tem como acompanhar uma fibra com constância e tem que estar sempre retocando, relaxando a raiz”. A análise possibilita encontrar fio adequado para o melhor resultado, “isso é fundamental”, diz Edy. “Tem que haver o senso crítico na análise prévio para que o resultado seja 100%, por isso temos vários tipos de fibra, além do cabelo humano, que se adaptam a cada necessidade”, conclui.

No salão

O tempo médio para a colocação de um alongamento é de três horas, se for cabelo humano, e de duas horas e meia se for fibra. Já o de manutenção é de dois meses e meio para fibras costuradas e entrelaçadas, dependendo da estrutura do cabelo do cliente. O investimento, no caso da fibra orgânica, é de R$ 200 a R$ 250, já o cabelo natural começa em R$ 700.

Alongamento Alongamento Alongamento mega hair permanente cacheado Alongamento mega hair permanente cacheado Alongamento Alongamento Prótese masculina Entrelace Peruca Peruca rasta Alongamento de cabelo liso com mechas micro cápsula de queratina - cabelo natural Fibra Future - alongamento de ponto americano mega hair adesivado salão salão cabelo 100% humano cabelo 100% humano Trabalho na confecção de perucas Entrelace com fribras orgânicas Prótese frontal

O atendimento pode ser feito com hora marcada ou por ordem de chegada. O ateliê de Edy Diamond fica Rua Pero Vaz, 75, 1º andar, Pero Vaz, e conta com a expertise de um profissional com 15 de experiência. São dele os apliques usados nos looks do Afro Fashion Day, desde a primeira edição do desfile, em 2015.

Além da aplicação e criação de perucas e laces, o salão oferece ainda serviços de corte, escova, hidratação, progressiva, relaxamento, corte unissex, penteado para noivas e festas, maquiagem, cauterização, botox, luzes e mechas, permanente afro, manicure e pedicure, colocação de tranças, dreads e rastafari. Para contato ou agendamento: 71 3236-1419 ou 71 98776-6486.

