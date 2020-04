Conheça as vantagens de escolher o Ensino a Distância

Talvez você não acredite, mas os primeiros registros do que hoje conhecemos como Ensino à Distância, ou EAD, são de um curso por correspondência em 1728. De lá para cá muita coisa mudou, mas a essência de se buscar o aprendizado, mesmo que fisicamente distante, permanece. Lógico a tecnologia, cada dia mais evoluída, ajuda e muito a melhorar esse processo. E, se no começo dessa história, as opções disponíveis eram apenas de cursos profissionalizantes, hoje essa modalidade se multiplicou para todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental à pós-graduação.

“O curso de ensino a distância pode ser uma escolha quando no local onde se reside não há instituições de ensino superior, como em cidades do interior, ou quando os cursos presenciais ofertados não atendem à necessidade ou mesmo quando se reside num local distante da instituição de ensino. A UNINASSAU possui Polos de EAD em vários estados do país, possibilitando a realização de um curso de nível superior, quer seja pós-graduação ou graduação, com excelente qualidade”, explica a gerente da Pós-Graduação EAD do Grupo Ser Educacional, Polyana Moreno.

A EAD é uma modalidade de ensino ofertada em ambiente online, onde o contato com o conteúdo do curso e com os professores é feito através de uma plataforma virtual, assim como os fóruns para a comunicação com os outros estudantes. Entre as vantagens estão a flexibilidade e economia de tempo com deslocamentos, além do valor mais baixo das mensalidades.

“Por possuir uma estrutura mais enxuta, os cursos a distância têm sido ofertados com valores mais baixos, quando comparado ao valor do curso presencial, além de não gerar despesas ao aluno com o transporte e alimentação”, pontua Polyana. “O custo-benefício é imenso, pois o aluno paga um valor menor e obtém um ensino de qualidade, reconhecido e valorizado pelo mercado de trabalho. Na UNINASSAU temos um portfólio de cursos a distância com valores acessíveis, além de benefícios atrativos que possibilitam a realização do curso”, acrescenta.

Variedade de cursos

A variedade de cursos a distância ofertados é cada vez maior. “Tornou-se fácil encontrar cursos mais específicos propiciando assim um estímulo e interesse das pessoas pela formação, porque elas podem escolher o curso mais adequado a sua atuação profissional”, afirma a executiva.

A UNINASSAU oferta um amplo portfólio de cursos a distância, quer seja pós-graduação ou graduação, em diversas áreas do conhecimento. “Só para se ter uma ideia, atualmente, a pós-graduação EAD tem 40 cursos, estamos em fase de ampliação de portfólio para os próximos meses. Já a graduação EAD tem 48 cursos”.

Conteúdos

Outra vantagem do EAD é o acesso ilimitado ao material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sistema de acesso usado pela UNINASSAU. Caso o aluno necessite revisar um conteúdo ou mesmo esclarecer alguma dúvida, pode acessá-lo a qualquer momento. Na pós-graduação EAD da instituição, o aluno tem acesso aos conteúdos de todas as disciplinas durante o curso inteiro. “Ele conclui a disciplina, mas os conteúdos continuam disponíveis no AVA até o término do curso, incluindo os momentos síncronos, que são as realizações das webconferências por professores com grande qualificação e referências no mercado de trabalho”, explica Polyana.

Habilidades

Para quem tem dúvidas sobre como se dá o aprendizado em um curso à distância, vale a pena saber que a metodologia do ensino do EAD desenvolvida por instituições sérias, como a UNINASSAU, promove o desenvolvimento de competências no aluno como disciplina, gestão do tempo, pro-atividade, capacidade de comunicação, conhecimento de tecnologias da informação, entre outras. “Em plena era digital estudar por meio de tecnologias educacionais têm sido cada vez mais uma escolha daqueles que buscam aperfeiçoamento profissional, por meio de desenvolvimento de competências, e network, associado a uma comodidade e custo benefício”, completa a gerente.

