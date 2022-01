Conheça Bárbara, a modelo gaúcho que será participante do BBB 22

A gaúcha Bárbara, de 29 anos, é mais uma confirmada no BBB 22. Ela é de Novo Hamburgo e vive dividida entre a cidade natal e São Paulo, além de viajar muito a trabalho.

Formada em Relações Públicas, ela também é modelo e influenciadora digital. Trabalha desde os 16 anos, em busca de independência financeira.

Leia mais sobre os participantes do BBB 22

Bárbara diz que tem bom-humor e promete muita animação nas festas. Confessa que gosta de dormir e pode rolar um cochilinho no meio da festa. Se considera uma pessoa de convivência fácil, com muita empatia e diz ser ótima competidora. Por outro lado, se descreve como bagunceira e não gosta de tarefas domésticas. Conta que tem algumas restrições alimentares que os outros brothers podem estranhar. Por fim, diz que é chorosa e explosiva.

“O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim”, diz ela, que faz uma pós em neurociência.

Ela sonha desde criança com o BBB. “Injustiça e mentira me tiram do sério, se alguém não gostou de algo, azar o dele. Mas se inventar história sobre mim, vou me irritar”, afirma.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.