Conheça Bruno Lopes, técnico português que vai comandar o Bahia

O Bahia tem um técnico estrangeiro no comando do time enquanto não define o substituto de Dado Cavalcanti, demitido na terça-feira (17). Português de Coimbra, Bruno Lopes foi quem recebeu a missão de conduzir o trabalho de forma interina na Cidade Tricolor e já comandou a primeira atividade. Aos 37 anos, ele é treinador do time de transição e vive a sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Segundo afirmação do presidente Guilherme Bellintani, ao que tudo indica, Bruno comandará o Bahia na partida contra o Grêmio, sábado (21), em Porto Alegre. O dirigente afirmou que dificilmente o substituto de Dado chegará antes disso.

Bruno Lopes foi contratado pelo Bahia em junho, como parte da reformulação da equipe sub-23, que representou o clube no Campeonato Baiano e não conseguiu chegar à final. Ele desembarcou em Salvador chancelado por trabalhos em equipes de base e de aspirantes.

Ganhou destaque comandando o time sub-23 do Portimonense, em seu país natal, entre 2018 e 2020. No período, Bruno chegou a treinar o time principal de forma interina e foi também observador técnico.

No currículo, ele tem passagens por clubes dos Estados Unidos e do País de Gales, tendo trabalhado no time galês Cefn Druids antes de acertar com o Esquadrão. O treinador conta que tem estilo ofensivo.

"Acredito que minha ideia é de jogo ofensivo, que tenha atitude dominadora, intensidade e dinâmica coletiva, perceber onde estão os espaços. Ao mesmo tempo, o jogador é que tem que decidir. O treino é a forma mais eficaz de fazer o jogador passar por múltiplas situações. É uma equipe dominante e que tenha atitude agressiva que busque fazer gols e não sofrer", apresentou-se.

No time sub-23, Bruno Lopes conseguiu bons frutos. O Bahia passou para a segunda fase do Brasileiro de aspirantes com tranquilidade, na terceira colocação do grupo B. Em oito jogos, somou quatro vitórias, três empates e uma derrota.