Conheça Débora Dantas, a jovem que sofreu um acidente de kart e inspira vidas

Uma das principais características de Débora Dantas, jovem que sofreu um acidente de kart em um supermercado da Zona Sul do Recife, é o sorriso. Mesmo diante de todos os procedimentos cirúrgicos que passou, na capital pernambucana e em Ribeirão Preto (no Estado de São Paulo), a auxiliar de ensino infantil, de 19 anos, não perdeu a vontade de viver. Débora, que sonha em ser médica e professora, usa as redes sociais para compartilhar mensagens de otimismo, inspirando seus seguidores.

Em entrevista concedida à TV JC, Web TV do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), a jovem falou sobre o carinho que têm recebido, nas redes sociais e fora delas também. Débora também fala de como as dificuldades da vida fizeram que ela crescesse ainda mais. Por fim, ela deixa mais uma mensagem de força e resiliência.

Relembre o caso

Na tarde do dia 11 de agosto de 2019, Débora Dantas se envolveu em um acidente de kart e teve o couro cabeludo arrancado. A pista em que ela e o namorado (Eduardo Tumajan) se divertiam funcionava em um supermercado de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O casal havia pago R$100 para dar 22 voltas na pista, mas na segunda volta o cabelo da jovem saiu do capacete e ficou preso ao motor do kart.

No mesmo dia, a jovem foi levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. No dia 12 de agosto ela passou por uma cirurgia para a reconstrução do couro cabeludo. No dia seguinte (13/08), a auxiliar de ensino passou por uma nova cirurgia.

Jovem que sofreu o escalpelamento foi fotografada momentos antes do acidente na corrida de kart, no Recife

(Foto: Reprodução/Twitter)

Ida para São Paulo

No dia 18 de agosto, a jovem foi transferida para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto (Herp), no Estado de São Paulo. No mesmo dia, Débora foi submetida a um procedimento cirúrgico. No dia 24, a jovem passou por um retalho microcirúrgico para cobertura da calota craniana.

(Foto: Cortesia/Jornal do Commercio)

No dia 3 de setembro de 2019, Débora deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI). No dia 30 de setembro, ainda em São Paulo, a auxiliar de ensino infantil foi submetida a uma cirurgia para enxerto de pele parcial. Ela recebeu alta médica no dia 12 de outubro, mas voltará à Ribeirão.

Volta para Recife

Após passar dois meses em São Paulo, onde foi submetida aos diversos procedimentos médicos, Débora voltou ao Recife. Ela foi recebida por familiares no Aeroporto Internacional na madrugada do dia 29 de outubro. Na capital pernambucana, a jovem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio, que aconteceu nos dias 3 e 10 de novembro.

A etapa de recuperação estética do tratamento está prevista para o mês de janeiro de 2020.