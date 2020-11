Conheça Karen Kardasha, que faz rir com dicas de 'como fisgar um milionário'; vídeos

O lema que Karen Kardasha traz em sua bio do seu Instagram já mostra a que veio: “Não busque romance. Busque negócios”. O caminho das pedras foi aberto pelo ator Renato Shippe, brasileiro que reside em Los Angeles, muito recentemente: o perfil foi criado no dia 23 de outubro, portanto, há menos de um mês, e já faz sucesso na plataforma ao dar dicas para seus seguidores e seguidoras de como conquistar um milionário.

Em entrevista ao CORREIO, Shippe explica sua criação. Ele conta que, enquanto ator, já fazia alguns trabalhos para televisão ou para a Netflix (a exemplo da série ‘The assassination of Gianni Versace’), além de alguns clipes de artistas famosos nos EUA, como a aparição em ‘Clipe Havana’, de Camila Cabello.

Ao contrário do que pode parecer, já que ele se mostra tão confortável ao fazer a “ex-trouxa” Karen, o brasileiro admite que não gostava de fazer personagens femininos. Sempre existiu um certo bloqueio, principalmente por conta da sua criação, segundo ele, “muito restrita e um pouco machista”. Karen lhe ajudou a desmistificar essa ideia de que ia mal com personagens femininas.

O ator começou a fazer a personagem no seu próprio Instagram, que tinha mais de 150 mil seguidores, mas isso fez com que ele perdesse parte do seu público nessa rede social.

Por essa razão, Renato criou a conta Karen Kardasha, que já ultrapassa 500 mil seguidores em menos de um mês. O segredo? Dar conselhos amorosos (de qualidade duvidosa) aos internautas. "Eu acreditei em uma personagem que estava me fazendo perder seguidores. Abri a conta dela e foi a melhor coisa que fiz", afirma.

As dicas costumam ser para mulheres, mas nada impede de ser seguidas por candidatos a ‘sugar babies’ do sexo masculino.

Mas será que esses conselhos podem dar certo? Em várias situações, Karen já recebeu testemunhos dizendo que já estavam conseguindo conversas e encaminhando namoros com os tais milionários.

Renato explica que é preciso, no entanto, tomar cuidado com os encontros com os supostos endinheirados e ter a certeza de que você estará em segurança.

O ator acredita que o que chama a atenção em Karen é a sua sinceridade e honestidade, além do seu visual, com uma maquiagem diferente e muito chamativa. Ele explica que sua personagem não é rasa e tem uma história a ser contada.

Uma das maiores dúvidas de seus seguidores é se Karen (ou Renato) é realmente casada com um milionário. Ao ser perguntado sobre o assunto, o ator preferiu fazer mistério. Apesar disso, deu uma dica sobre a resposta: "O que eu posso dizer é que eu e a Karen temos muita coisa em comum".

Ele explicou que uma das coisas mais importantes é que a vida da sua personagem é o que ela diz as pessoas. O que o criador tem em comum com ela é uma dúvida na cabeça dos seguidores, que também a mantém tão viva e tão real. "Acho que essa é a forma que tem que continuar, a história é dela e eu acho que o foco tem que ser nela e no que ela diz. A minha história é secundária", conclui.

Confira alguns dos vídeos mais vistos de Karen Kardasha.

*Com supervisão do editor Wladmir Pinheiro.