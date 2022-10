Conheça novo namorado de Camila Marinho

A apresentadora Camila Marinho, da TV Bahia, engatou relacionamento com o publicitário Gustavo Queiroz, da agência Nibs. O casal, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, está junto há cerca de três meses.

A primeira aparição pública foi em recente evento empresarial promovido pelo Alô Alô com palestra de Leandro Karnal, onde Camila foi a mestra de cerimônia. Nesta terça-feira (05), os dois prestigiaram a abertura da exposição de Frida Kahlo no Salvador Shopping.

Camila e Gustavo já se conheciam há algum tempo e, por causa de eventos em comum, acabaram se aproximando. Vida longa ao casal!

Leia mais no Alô Alô Bahia