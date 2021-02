Conheça o empreendedor que comanda 18 startups com valor de US$ 100 milhões

Há cerca de 18 anos, o empresário Jonathas Freitas (@jhon_freitas) ouviu de um amigo e guia espiritual que, no futuro, as pessoas seriam recompensadas por resolver os problemas alheios. Essa previsão foi guiando seus primeiros passos no mundo do empreendedorismo e, hoje, sua maior ambição é conseguir reunir U$1 bilhão para criar empresas capazes de gerar emprego e renda para outras tantas pessoas.

Enquanto não conquista sua meta, o empresário, empreendedor digital e investidor, sócio do fundo DreamMaker vai administrando 18 startups com valor de mercado de US$ 100 milhões. Na trajetória de trabalhar para os outros, foi eleito empreendedor do ano pelo Prêmio Jovem Brasileiro, recebeu a medalha São Paulo Digital da Câmara de São Paulo por compartilhar conteúdos que transformam a vida das pessoas.

Jonathas Freitas será o convidado de Flávia Paixão (@flaviapaixaooficial) no programa e Empregos e Soluções dessa semana, no perfil do CORREIO (@correio24horas), no Instagram. Durante a conversa, que terá início às 18 horas, ele contará sobre como conseguiu construir uma empresa de R$ 40 milhões em apenas 2 anos e os próximos passos de empresas como o Gerenciagram e a ManyContent.

Os números impressionantes escondem uma trajetória que não foi fácil, afinal, o empresário já dormiu no aeroporto por não ter dinheiro para pagar hotel e já precisou dividir suas viagens de negócios em 18 vezes no cartão da tia. “Depois de começar e nunca terminar cursos como marketing, teologia, ciência da informação, abriu uma empresa com um amigo, que faliu, mas ai o bichinho do empreendedorismo já havia me picado e eu nunca mais pararia”, conta.