Conheça o empresário que está promovendo campanha para arrecadar 50 mil cestas básicas

O empresário paraibano José Janguiê Bezerra Diniz, um ex-engraxate que hoje controla uma das maiores redes de faculdades do Nordeste, a Ser Educacional, e que faz parte da lista de bilionários da Forbes, está promovendo uma campanha social, através do Instituto Êxito de Empreendedorismo, para reduzir os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do novo coronavírus. A ação visa arrecadar 50 mil cestas básicas que serão destinadas a pequenos empreendedores e famílias carentes em todo o Brasil, inclusive na Bahia.

“Nessa perspectiva, o Instituto Êxito de Empreendedorismo está intensificando sua atuação para ajudar pequenos empreendedores, profissionais liberais, autônomos, formalizados ou não, a passarem pela quarentena, imposta pelo Estado, isolados dentro de casa. A campanha também se estende a beneficiar pessoas que perderam seus empregos neste momento”, nos disse Janguiê Diniz. As doações são ilimitadas e podem ser feitas no site www.institutoexito.com.br/doacoes.

Flavia Abubakir promove ação e arrecada mais de R$ 280 mil reais para ajudar no combate ao covid-19

O iTips Solidário, grupo de WhatsApp comandado por Flavia Abubakir, promoveu uma campanha beneficente junto a Federação das Indústrias do Estado da Bahia –FIEB para angariar recursos que serão destinados a compra de respiradores. Os aparelhos irão ser utilizados por pacientes que estejam com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Para a realização da ação, que contou com o apoio de 245 pessoas, Flávia conseguiu arrecadar o valor de R$289.200,00. “O itps Solidário é um grupo que surgiu há 4 anos com o objetivo de apoiar as obras sociais mantidas pela Igreja da Vitória. E diante desse momento de pandemia que assusta o mundo inteiro, o iTps entendeu que estava na hora de ampliar sua atuação”, nos disse. Flávia é esposa do empresário Frank Geyer Abubakir, acionista controlador e presidente do conselho da Unipar.





Engajada

A presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, é uma das principais apoiadoras da campanha Salvador Unida, promovida pelo Jornal CORREIO e pela Arquidiocese de Salvador, que tem o intuito de ajudar os trabalhadores informais em situação de vulnerabilidade. A proposta da campanha é arrecadar doações, durante a quarentena, e distribuir R$250 para cada beneficiário. Inicialmente, terão prioridade aqueles que têm 60 anos e que atuavam nas praias de Salvador. “No momento como esse, temos que unir esforços e sermos solidários com os menos favorecidos”, nos disse Rosário. As doações podem ser feitas através da Paróquia Nossa Senhora da Vitória ou da Paróquia de Santana.





Solidariedade

O Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, no sul da Bahia, fechou temporariamente para hóspede, porém manteve ações de suporte nutricional para vulneráveis da comunidade. Sob supervisão da chef Ju Pedrosa e do nutrólogo Dr. Jullian Hamamoto, o restaurante do Uxua está distribuindo refeições para idosos em isolamento e crianças locais sem acesso aos refeitórios das escolas. O hotel pertence ao holandês Wilbert Das, que durante diversos anos foi diretor criativo da grife italiana Diesel.





Plano B

Os bolos de Ivana Simões sempre estiveram nos melhores casamentos de Salvador e, na falta deles por conta da pandemia do novo coronavírus, a famosa cake designer atendeu ao pedido que sempre recebia: fazer bolos caseiros sob encomenda.

Os “caseirinhos” de Ivana estão disponíveis em dois tamanhos e em diversos sabores e coberturas. As encomendas podem ser feitas através do telefone (71) 98842-0111.





Pronunciamento

O Palácio de Buckingham confirmou que a rainha Elizabeth II fará um pronunciamento oficial na televisão sobre a crise global causada pela pandemia de Covid-19 neste domingo dirigido aos moradores do Reino Unido e aos dos outros 15 países dos quais ela também é chefe de estado, além de outros que formam a Comunidade das Nações, uma espécie de “clube de amigos” presidido há décadas pela monarca.

Até hoje, foram raríssimas as ocasiões em que a chefe de Casa Real de Windsor fez pronunciamentos oficiais, sendo que o mais recente data de 2002, quando Sua Majestade disse algumas palavras na TV depois do funeral de sua mãe.





Oração

Todas as crenças utilizam orações como forma de interceder a si mesmo e ao mundo de maneira benéfica. Por isso, todos os dias, pontualmente às 18h, a música Ave Maria, na versão de Schubert, é ouvida no Horto Florestal. Os moradores se unem, em suas varandas, para ouvir e rezar, na esperança de que esse momento difícil passe logo. Outros bairros da capital baiana, como Graça e Caminho das Árvores, também estão fazendo o mesmo.

Campanha solidária

A GJP Hotels & Resorts iniciou uma campanha solidária de doação de três toneladas de alimentos para oito entidades em diversas localidades do Brasil. Em função do fechamento dos hotéis por tempo determinado devido à pandemia do Covid-19, a rede se organizou para doar o que seria utilizado nas unidades neste mês de abril. Em Salvador, a instituição beneficiada foi a OSID – Obras Sociais Irmã Dulce. Alguns funcionários do Wish Hotel da Bahia estiveram por lá e distribuíram dezenas de mantimentos.





