Conheça o militar preso com 39kg de cocaína em comitiva de Bolsonaro

Silva Rodrigues é o sargento da Aeronáutica preso suspeito de transportar 39kg de cocaína em Sevilha. Segundo informações do portal R7, ele faz parte do Grupo de Trasnporte Especial (GTE), da Força Aérea Brasileira (FAB).

Silva Rodrigues estava no Embraer 190, avião da Presidência, que não era da comitiva presidencial. De acordo com o vice-presidente e presidente em exercício Hamilton Mourão, ele era comissário de bordo.

"Quando tem essa viagem tem esse pessoal que fica no meio do caminho e quando o presidente voltasse do Japão essa tripulação embarcaria no avião dele", contou.

Ele explicou que o avião não é o presidencial, e sim conhecido como “voo da bomba”.

"Como que funciona? Esse avião decola um pouco antes, ele faz pra ver se tá tudo ok e quando desce ele é lacrado. Só é aberto quando o presidente está pra embarcar e a equipe dele", explicou.

Mourão classificou o suspeito como “mula qualificada”.

"Agora é investigação. Pela quantidade de droga que o cara tava levando, ele não comprou na esquina. Ele tava trabalhando como mula e mula qualificada", disse.