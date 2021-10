Conheça o novo Range Rover, a S10 aventureira e o endereço da Porsche em Salvador

A nova geração do sofisticado Range Rover chegará ao mercado brasileiro no começo do próximo ano (Fotos: divulgação)

O Range Rover, símbolo do luxo na linha Land Rover, chega à quinta geração com poucas mudanças em um primeiro olhar. No entanto, o SUV britânico foi completamente reformulado. Ele é construído sobre a plataforma MLA-Flex, uma nova arquitetura preparada para servir de base tanto para carros com motores a combustão quanto com sistemas híbridos plug-in e até elétricos.

A suspensão é pneumática e adaptativa, com um eixo traseiro multilink de cinco braços. Ela é interligada ao sistema de navegação por GPS para antecipar informações sobre o piso no trajeto e fazer os ajustes necessários. No sofisticado interior, as telas digitais se destacam: no painel de instrumentos o visor tem 13,7 polegadas e a central multimídia tem um display de 13,1 polegadas.

Além do luxo, as telas do painel de instrumentos e da central multimídia se destacam Haverá uma configuração de sete lugares, além da tradicional de cinco e outra de quatro assentos O desenho da traseira é o ponto controverso do novo SUV

Além do luxo, as telas do painel de instrumentos e da central multimídia se destacam Haverá uma configuração de sete lugares, além da tradicional de cinco e outra de quatro assentos O desenho da traseira é o ponto controverso do novo SUV

Além de um robusto sistema de tração que pode levar seu proprietário para incursões fora de estrada, o Range Rover recebeu um sistema de som de 1.600 watts da Meridian Signature Sound System com 35 alto-falantes na versão Autobiography, contando com cancelamento de ruído. Foi instalado até um par de alto-falantes de 20 watts em cada um dos quatro apoios de cabeça, criando um efeito similar aos fones de ouvido mais tecnológicos.

Quando chegar ao Brasil, no começo de 2022, o SUV contará com o V8 a gasolina (520 cv) e a opção de seis cilindros em linha a diesel (350 cv).



S10 AVENTUREIRA

Toda picape 4x4 está pronta para qualquer aventura, mas algumas versões reforçam isso. É o caso da Nissan Frontier Attack e Ford Ranger Storm, mas a Chevrolet também quer conquistar os consumidores que curtem essas configurações.

Por isso, acaba de apresentar a Z71. Com motorização diesel, que entrega 200 cv de potência e 51 kgfm de torque, a nova opção da S10 custa R$ 260.490 e fica posicionada entre as versões LT (R$ 248.990) e LTZ (R$ 270.990).

A Chevrolet S10 Z71 vai competir diretamente com Ford Ranger Storm e Nissan Frontier Attack

Entre os equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão, destacam-se o santo-antônio e os estribos em formato tubular, as molduras de proteção dos paralamas e os pneus de uso misto. A tração é traseira, com opção de 4x4 com redução, e a transmissão é automática de seis velocidades.

ENFIM, NA BAHIA

Conformei adiantei há alguns meses, a Porsche confirmou a abertura de uma concessionária na Bahia em 2022. A surpresa veio pela nomeação de um grupo mineiro para comandar a operação, uma vez que havia empresa baianas na disputa.

O Porsche Center Salvador será construído na Avenida Tancredo Neves, entre a Tok&Stok e o Salvador Shopping

Quem irá fazer a gestão do Porsche Center Salvador será a Bamaq, companhia que é responsável pela representação da marca alemã em Belo Horizonte há três anos.

Com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2022, a nova concessionária irá ocupar uma área de 2.500 m² na Avenida Tancredo Neves, entre a Tok&Stok e o Salvador Shopping. O Grupo Bamaq tem 47 anos de existência e está presente em 16 estados.

MENOS ESTRELAS

Há dois anos o Yaris foi avaliado pelo Latin Ncap, entidade que afere a segurança dos veículos. Naquela época, o modelo da Toyota recebeu quatro estrelas. Agora, utilizando uma nova regulamentação, o Yaris (hatch e sedã) passou por uma nova bateria de testes e não foi bem: recebeu apenas uma estrela.

A Latin Ncap mudou as regras e o Toyota Yaris perdeu três estrelas

O Yaris foi testado para impacto frontal, impacto lateral, chicotada cervical, proteção de pedestres e controle eletrônico de estabilidade.

O resultado de uma estrela é explicado por uma proteção fraca no impacto lateral, proteção marginal na chicotada cervical, falta de airbags padrão para proteção de cabeça e falta de aviso de cinto de segurança.

O relatório aponta que a proteção de pedestres mostrou um desempenho de nível razoável.

HOMEM DE FERRO

Nos filmes mais recentes, Tony Stark desfila a bordo de esportivos da Audi, mas para quem quer se inspirar no herói a opção de transporte pode ser mais barata. É que a Yamaha fez uma parceria com a Marvel e irá oferecer uma edição especial limitada, com 480 unidades, da MT-03.

A edição especial Homem de Ferro da Yamaha MT-03 é limitada a 480 unidades

A moto traz grafismos em tons de dourado e vermelho, assim como a armadura do Iron Man, cuja identidade verdadeira é o empresário e bilionário Tony Stark. Equipada com um motor de 321 cm³, a MT-03 rende 42 cv de potência e 3 kgfm de torque. Custa R$ 29.990.

OS MAIS VALORIZADOS

Com índice de 17,2% de valorização, depois de um ano de uso, o Hyundai HB20 foi o automóvel melhor avaliado na 8ª edição do Selo Maior Valor de Revenda – Autos, da Agência Autoinforme, em parceria com a Textofinal de Comunicação, que este ano contou com 17 categorias.

Todos os modelos vencedores obtiveram índices positivos, diante da realidade adversa do mercado brasileiro, por conta da falta de veículos zero-quilômetro, provocada por desabastecimento de insumos (semicondutores, em especial), e, na outra ponta, a supervalorização de veículos seminovos, devido à elevada demanda.

Os campeões do ano foram: Renault Kwid (Entrada + 14,5%), Nissan Leaf (Elétrico + 11,8%), Hyundai HB20 (Hatch compacto + 17,2%), BMW Série 1 (Hatch premium + 12%), Volvo XC40 Hybrid (Híbrido + 13,2%), Honda Fit (Monovolume/Minivan + 13,3%), Fiat Strada (Picape pequena + 14,3%), Fiat Toro (Picape compacta + 12,3%), Ford Ranger (Picape média + 16,1%), Fiat Grand Siena (Sedã entrada + 12%), Hyundai HB20S (Sedã compacto + 15,7%), Honda Civic (Sedã médio + 12,9%), Honda Accord (Sedã grande + 4,6%), Volkswagen Nivus (SUV entrada + 10,5%), Chevrolet Tracker (SUV compacto + 15,9%), Volkswagen Tiguan (SUV médio + 11,5%) e Toyota SW4 (SUV grande + 16,1%).