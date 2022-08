Conheça o Paysandu, primeiro rival do Vitória no quadrangular da Série C

Adversário do Vitória na estreia do quadrangular da Série C do Brasileiro, o Paysandu fez uma campanha segura ao longo da competição. Esteve no G8 em 16 das 19 rodadas disputadas na primeira fase e se classificou no posto de vice-líder, com os mesmos 33 pontos do líder Mirassol. Só ficou atrás da equipe paulista na tabela porque perdeu no número de triunfos: 10 contra 9.

O Papão acumulou também seis empates e quatro derrotas, uma delas para o Vitória, por 1x0, no Barradão, na 15ª rodada. Luidy garantiu o resultado. Apesar do tropeço, ao contrário do Leão, o time paraense não passou sustos para assegurar a classificação. As equipes voltam a se enfrentar no domingo (21), às 16h, no Barradão, e o CORREIO preparou um raio-x do rival rubro-negro.



Terceiro melhor visitante

A derrota para o Vitória foi uma das três que o Paysandu sofreu como visitante na Série C. Perdeu também para São José-RS, no Passo d'Areia, em Porto Alegre, na 6ª rodada, e para a Aparecidense, no estádio Anníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), na 11ª. Acumulou também três triunfos e três empates, o que resultou em um aproveitamento de 44,4%, o terceiro melhor fora de casa da competição. Fica atrás no quesito de Aparecidense e do próprio Vitória.

Sétimo melhor mandante

Dentro de casa, o aproveitamento do Paysandu sobe para 70%. Foi no estádio da Curuzu que o Papão somou 21 dos 33 pontos conquistados, após seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, para o Floresta, por 1x0, na rodada derradeira da primeira fase, quando já estava classificado. O jogo de volta contra o Vitória, em Belém, vai marcar o encerramento do quadrangular e será disputado no dia 24 de setembro, às 17h.

Ataque afiado

Com 31 gols marcados, o Paysandu é dono do terceiro melhor ataque da Série C. Fica atrás do líder Mirassol, que anotou 32 vezes, e do São José-RS, que terminou a primeira fase com o status de time que mais balançou a rede, em função dos 33 gols comemorados, mas não se classificou para o quadrangular.

Artilheiro da competição

O Paysandu tem o artilheiro da Série C. Um dos destaques do torneio, Marlon marcou 10 gols, assim como Alex Henrique, da Aparecidense. Com oito, Rafinha, do Vitória, aparece em terceiro lugar no ranking.

Lado direito forte

João Burse precisará tomar cuidado com as jogadas do Paysandu pelo lado direito. É por ali que saem os principais lances do time. O lateral Igor Carvalho e o ponta Robinho têm juntos 14 passes para gol na temporada.

Atenção ao maestro

O principal nome do meio-campo do Papão é José Aldo. É ele quem distribui a bola. Jogador de boa técnica, tem qualidade para defender e atacar.

Terceira melhor defesa

O time paraense tem a quarta melhor defesa da competição. Foram 17 gols sofridos em 19 jogos. Perde no quesito para ABC e Vitória, rivais no quadrangular decisivo. O rubro-negro levou 15 gols, e o time potiguar, 16. Apesar de não ter avançado, o Botafogo-PB ficou com o status de defesa menos vazada, com 13 gols sofridos.

Único treinador

Contratado em dezembro do ano passado, o técnico paulista Márcio Fernandes foi o único a comandar o Paysandu ao longo da temporada. O treinador de 60 anos, que foi jogador do clube na década de 1980, foi mantido no cargo mesmo depois de perder o título do Campeonato Paraense para o Remo na decisão.