Conheça o perfil do profissional do futuro

Antigamente as pessoas se formavam numa profissão e passavam o resto de suas vidas exercendo aquele papel, fazendo o que aprenderam em um curso universitário ou técnico. Mas hoje os profissionais são desafiados a passar por diversas profissões, a fazer trabalhos bastante diversos, analisa a professora Tatiana Ferraz, pró-reitora do Centro Universitário Senai Cimatec. “Se nós temos uma certeza em relação ao futuro profissional hoje é em relação à mudança. Nós precisamos preparar as pessoas para estas mudanças”, acredita.

“Nós vivemos em um mundo de indústria 4.0, sociedade 4.0, uma realidade bastante acelerada, em que novas tecnologias surgem a todo o instante. É muito importante que o profissional seja formado com a base do conhecimento, com aquilo que está lá no fundamental, mas que tenha uma série de competências, que a gente chama de softskills”, explicou Tatiana Ferraz ontem durante a sua participação no programa Política & Economia, apresentado pelo jornalista Donaldson Gomes.

Ou seja, além de dominar tecnicamente a sua área de atuação, é preciso pensar em questões como ter disponibilidade para aprender continuamente, se adaptar a diversos contextos diferentes e evoluir continuamente em sua carreira. “Eu estou falando de habilidades como a comunicação, a liderança, resiliência porque as coisas na vida não são fáceis, então é preciso ter muita resiliência. Criatividade é fundamental, ainda que eu esteja falando de profissionais da área de engenharia e arquitetura. Não se soluciona os problemas do mundo sem isso”, ressalta.

Outra habilidade fundamental, acrescenta, é a de conhecer o contexto de mundo em que se está inserido. “Antes para desenvolver uma edificação, a gente lidava com uma quantidade de especialidades muito menor que hoje, quando se exige muito mais conhecimento e a necessidade de lidar com contextos sociais e ambientais. Sem contar os aspectos éticos”, enfatiza.

Para ela, a metodologia de Inovação Acadêmica, desenvolvida no Senai Cimatec, pode colaborar com a formação do profissional do futuro. Ela explica que um profissional com formação na área tecnológica pode optar por uma atuação mais acadêmica, mais gerencial ou ainda empreender. Hoje o centro universitário oferece a possibilidade de formação em qualquer uma destas três vertentes, chamadas de trilhas por Tatiana Ferraz.

“Para qualquer uma destas trilhas são necessárias uma série de competências. Algumas são específicas para as áreas de atuação. Nós permitimos que os nossos alunos experimentem estes caminhos de formação e desenvolvam essas competências ainda no ambiente do centro universitário”, destaca. “Competência é algo que pode ser desenvolvido. Óbvio que as pessoas nascem com aptidões, com talento, mas competências podem ser desenvolvidas ou aprimoradas no ambiente educacional”.

Segundo a professora, a trilha que é mais demandada atualmente pelos alunos é a do técnico gestor.

O Senai Cimatec é ao mesmo tempo um centro tecnológico, de reconhecimento internacional, uma escola técnica e um centro universitário, convivendo em um mesmo espaço, explica a professora Tatiana Ferraz. “A gente consegue proporcionar aos nossos estudantes, sejam de graduação, mestrado, doutorado ou até da escola técnica, um mundo de oportunidades que eu diria que, aqui na Bahia, só nós conseguimos oportunizar por termos tudo isso de forma integrada”, avalia.

“Imagina que nós temos lá as inovações sendo desenvolvidas para as grandes empresas do mundo, como o Flatfish, um robô submarino, para a Shel, que nós estamos desenvolvendo lá pertinho dos nossos alunos, muitas vezes participando nos laboratórios. Isso tudo é muito rico e torna o Cimatec um ambiente único”, exemplifica.

A professora fez questão de destacar que o centro universitário possui um programa de bolsas acadêmicas para alunos carentes, que está com inscrições abertas. “Essa graduação que estamos falando, com todos estes diferenciais, está disponível gratuitamente para quem precisa”, avisou. Segundo ela, podem concorrer estudantes oriundos de escolas públicas ou bolsistas integrais de escola privada podem concorrer em processo seletivo específico.

“A gente tem casos fantásticos, já são quase 60 egressos deste programa que estão tendo acesso a oportunidades incríveis, trabalhando fora do país, outros 200 cursando gratuitamente, com oportunidades maravilhosas”, diz, acrescentando que o Senai Cimatec está fechando uma parceria com o Acbeu para ofertar o ensino de inglês gratuitamente aos bolsistas do programa. Para mais informações acesse em www.sejacimatec.com.br.

O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar, parceria da Braskem e Rede+, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifacs, HELA, Socializa e Yazo.