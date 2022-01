Conheça o time que vai representar o Bahia no início do Baianão

Cada vez mais próximo da estreia na temporada, o Bahia faz os últimos ajustes antes de entrar em campo sábado (15), contra o Bahia de Feira, às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, no jogo de abertura do Campeonato Baiano.



Os tricolores podem se preparar para acompanhar um time bem diferente do que estão habituados. Será da equipe de transição a responsabilidade nos três primeiros jogos do Esquadrão no estadual. A ideia é aproveitar as partidas para dar rodagem a alguns atletas e garantir ao técnico Guto Ferreira mais tempo de preparação do elenco principal.



Porém, diferentemente das últimas temporadas, o Bahia fez modificações no projeto. No lugar de contratar jogadores especificamente para a equipe de transição, o clube montou um grupo mesclado entre remanescentes do time que disputou o Brasileirão de Aspirantes do ano passado, atletas que estavam na categoria sub-20 e peças que estão sem espaço com Guto.



Entre os nomes conhecidos dos torcedores estão o goleiro Dênis Júnior, que rescindiu com o São Paulo e assinou contrato em definitivo, o lateral direito Douglas Borel, o zagueiro Ligger e os volantes Luizão e Lucas Araújo.



Essa semana, a equipe ganhou também o reforço do atacante Oscar Ruiz, que estava treinando com o grupo principal e foi remanejado para o de transição. O Baianão, aliás, será a última chance do paraguaio, que tem contrato até 2023. Cobrado publicamente por Guto Ferreira, ele precisa mostrar um bom desempenho para ter mais oportunidades.



Outro que vai iniciar a temporada na equipe alternativa é o lateral esquerdo Luiz Henrique. Contratado para o time principal, ele se reapresentou mais cedo para ficar à disposição no estadual. O lateral se junta ao zagueiro Felipe Torres, de 21 anos, que chegou do Corinthians.



O Bahia contratou ainda o goleiro João Pedro (Juventude), o volante Lohan (Ituano) e os atacantes Thiago Rosa (Guarani-SC) e Brenner (Taubaté). Os dois últimos têm idade de base e devem oscilar entre o grupo principal e o sub-20.



Baseado nos jogos-treinos realizados durante a preparação para o Baianão, a base da equipe de transição tem: Dênis Júnior, Douglas Borel, Felipe Torres, Ligger e Luiz Henrique; Lucas Araújo, Luizão e Ramon; Thayllon, Marcelo Ryan e Gregory.



O técnico é o português Bruno Lopes, que está isolado após testar positivo para covid-19 e, por isso, quem deve comandar o time na estreia é o auxiliar dele, Vinícius Rovaris.

Dias contados

Apesar da estreia no sábado, o time de transição do Bahia está com os dias contados. Vai disputar apenas os três primeiros jogos do estadual, contra Bahia de Feira, Unirb e Doce Mel. Depois, alguns atletas serão incorporados ao elenco principal.

A partir do clássico contra o Vitória, que será disputado no dia 2 ou 3 de fevereiro, no Barradão, o Esquadrão será representado pelo time principal, o mesmo que atuará na Copa do Nordeste.



“A partir de fevereiro a gente assume, essa equipe vai receber alguns jogadores, se fortalecendo. Os resultados também vão dizer, a gente espera conseguir os resultados para fazer esse processo de transição. Nos jogos de maior dificuldade a gente tende a entrar com o principal, e aí passa a fazer um giro com os atletas tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Nordeste”, explicou Guto.

Confira o elenco do time de transição do Bahia

Goleiros: Dênis Júnior e João Pedro

Laterais: Douglas Borel, Luiz Henrique

Zagueiros: Ligger, Felipe Torres e Guilherme

Volantes: Lucas Araújo, Luizão, Luiz Felipe, Lohan

Meias: Ramon, Miquéias, Jeferson Douglas e João Vitor

Atacantes: Oscar Ruiz, Thiago Rosa, Thayllon, Gregory, Brenner e Marcelo Ryan