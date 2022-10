Conheça o voto dos famosos neste segundo turno

A polarização entre os presidenciáveis Jair Bolsonaro e Luís Inácio Lula da Silva chegou ao mundo artístico, dividindo atores, atrizes, cantores, cantoras, influencers e desportistas que não hesitaram em declarar seu apoio aos seus candidatos, em meio a polêmicas, discordâncias e até cancelamentos.

No meio musical, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Annita, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Juliette, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Gal Costa, Chico César, Djavan, Maria Rita, Iza, Mart’nalia, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Xuxa, Zeca Pagodinho e Daniela Mercury, por exemplo, abraçaram com entusiasmo a campanha do ex-presidente que tenta voltar ao cargo com um amplo arco de alianças.

Entre os sertanejos, porém, Jair Bolsonaro tem apoio da grande maioria. Só para citar alguns dos apoiadoras do atual presidente: Gusttavo Lima, Zezé di Camargo, Chitãozinho, Leonardo, Fernando (da dupla Fernando e Sorocaba) Bruno e Marrone, Sula Miranda, George Henrique, Breno Ferreira, Montenegro, João Lucas, Sérgio Reis, Latino e Eduardo Costa.

Camila Pitanga, Letícia Sabatella, Marieta Severo, o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Wagner Moura, Dira Paes, Silvero Pereira, Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, Irandhir Santos, Paulo Vieira, Humberto Carrão, Marcelo Serrado, Irene Ravache, Karine Teles, Maysa, Fabíula Nascimento e Paulo Betti formam o batalhão de frente dos atores e atrizes na campanha do candidato do PT.

Famosos de outras áreas também se dedicaram ao reforço da campanha de Lula. O principal deles é, com certeza, Felipe Neto, mas também merecem crédito Angélica, Fátima Bernardes, Gil do Vigor e o influencer Casemiro.

Há apoiadores de Bolsonaro entre os atores, como Cássia Kis, Malvino Salvador, Humberto Martins e Regina Duarte; e nos esportes, como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Daniel Alves, José Aldo, Nelson Piquet e Emerson Fitipaldi; e os apresentadores Ratinho e Datena.

Enquanto na eleição para Presidente do Brasil a classe artística entrou fundo no apoio aos dois concorrentes, no âmbito local o apoio aos candidatos ao governo da Bahia, ACM Neto e Jerônimo, tem sido mais discreto. Alguns analistas creditam o fato à saia justa que se criaria no Carnaval, organizado pela Prefeitura Municipal de Salvador com apoio do Governo.

Até então, se sabe que Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Daniela Mercury, entre outros, estão fechados com Lula. Mas nenhum deles declarou sua preferência para gerir o futuro do Estado. Edy Citty (que foi parceiro de Tierry), Igor Kanário, O Polêmico e Léo Kret já fecharam com ACM Neto.



"Vamos juntos, porque se as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto, vamos livrar o Brasil do ódio" - Chico Buarque, cantor e compositor

"Vote na frente democrática que está com Lula" - Daniela Mercury, cantora

"A postura extremamente agressiva e anti democrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá!" - Anitta, cantora

"Você já sabe em quem eu vou votar: eu voto em Lula!" - Gilberto Gil, cantor e compositor

"Tem que ser Lula" - Caetano Veloso, cantor e compositor

"Peço a vocês por mim. Depois, isso que estou pedindo a vocês, serei o primeiro a cobrar do presidente" - Gusttavo Lima, cantor

"Bolsonaro é a salvação do Brasil e que vencerá as eleições" - Matheus e Cristiano, dupla sertaneja

"Não voto no Lula. Voto em qualquer um menos no candidato do PT. Como estou vendo o andamento deste pleito, o meu voto vai ser no Bolsonaro" - M alvino Salvador, ator

"O país está muito melhor e isso se deve muito à competência do nosso presidente" - Zezé Di Camargo, cantor e compositor