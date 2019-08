Conheça os novos participantes da Dança dos Famosos

O apresentador Fausto Silva revelou neste domingo (18) os novos participantes que estarão no Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão.

O time para 2019 conta com 12 participantes - seis homens e seis mulheres. Veja os artistas convidados:

Luiza Tomé, atriz

Luís Lobianco, ator

Giovanna Lancelotti, atriz

Bruno Mantaleone, ator

Regiane Alves, atriz

Jonathan, Azevedo, cantor e ator

Fernanda Abreu, cantora

Junior Cigano, lutador de MMA

Dandara Mariana, atriz





Matheus Abreu, ator

Luisa Sonza, cantora

Kaysar Dadour, ex-BBB e ator

O quadro vai ao ar desde 2005 e é um de maiores sucessos do Domingão. O último vencedor, na edição 2018, foi o cantor Leo Jaime.

No programa de hoje, foram formadas as duplas de famosos com os bailarinos do programa. Veja como ficaram:

- Luiza Tomé e Marcos Lobo; Dandara Mariana e Daniel Norton; Regiane Alves e Reginaldo Sama; Luisa Sonza e Léo Santos; Fernanda Abreu e Igor Maximiliano; e Giovanna Lancellotti e Daniel Navarro.

- Jonathan Azevedo e Tati Scarletti; Matheus Abreu e Larissa Lannes; Luis Lobianco e Fran Pimenta; Bruno Montaleone e Jaqueline Ciocci; Junior Cigano e Ana Guedes; Kaysar Dadour e Mayara Araújo.

Irritação

Durante a apresentação da nova edição do Dança, Faustão não gostou da música que tocou para apresentar as bailarinas escolhidas. Ele foi até o switcher, área onde fica a direção de cada área, para saber de quem foi a escolha.“Estão de sacanagem! Não é possível, aberta da dança, com 40 bailarinas... Quem é o culpado? Essa música foi feita pela tia de alguém?”, questionou, enquanto andava pelos bastidores.

Um dos membros da equipe afirmou que a música foi escolhida por ter um ar de mistério, mas a resposta não satisfez o apresentador. “Isso é suspense? Aqui na Globo é assim, você quer dar a injeção e não encontra a bunda”.