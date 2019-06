Conheça os Patrimônios Naturais da Humanidade no Brasil

Praias, cidades históricas, belezas naturais e muitas histórias. O Brasil é um país rico em diversidade quando o assunto é turismo. Por isso, possui sete áreas reconhecidas como Patrimônios Naturais da Humanidade. O selo é dado pela Unesco, organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, e valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade da sua preservação.

Para aproveitar as belezas nacionais, na hora de decidir para onde viajar nas férias, inclua os Patrimônios na sua rota de viagem. São eles: Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, Anavilhanas, Pantanal, Áreas Protegidas do Cerrado (Chapada dos Veadeiros e das Emas), Mata Atlântica do Sudeste e Parque Nacional de Monte Pascoal.

Destaque para o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Com uma área de mais de 185 mil hectares, é uma das maiores reservas florestais da América do Sul. Abriga ainda um importante patrimônio genético de espécies animais e vegetais e abrange as Cataratas do Iguaçu.



Quem gosta de praia, pode aproveitar passagens aéreas promocionais e conhecer as Ilhas Atlânticas Brasileiras: Fernando de Noronha e Atol das Rocas. O arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, é composto por 21 ilhas, rochedos e ilhotas. Abriga uma das maiores colônias reprodutivas de aves marinhas e de variadas e exóticas espécies de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais. O Atol das Rocas fica a 144 milhas náuticas de Natal, no Rio Grande do Norte. Único atol no Atlântico Sul, é a primeira reserva biológica marinha do Brasil e abrange duas ilhas - a do Farol e a do Cemitério. Cerca de 150 mil aves vivem no local, entre espécies reprodutoras, forrageadoras, migratórias e visitantes esporádicas.



Para caminhar e fazer trilhas, o Parque Nacional de Monte Pascoal é a melhor opção. Localizado no extremo sul da Bahia, no município de Porto Seguro, possui a primeira porção de terra do Brasil avistada pelos navegadores portugueses. Os diversos atrativos ecoturísticos existentes no parque proporcionam a realização de diversas atividades recreativas como caminhadas em trilhas e praias, banho de mar ou rio, contemplação da natureza, observação de fauna e flora, canoagem, passeio de barco no rio, participação de manifestações culturais indígenas, entre outros. A visitação aos atrativos do parque é permitida apenas com a presença dos condutores indígenas.