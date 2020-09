Conheça plataforma que oferta cursos on-line de formação continuada para professores

Para incentivar a formação a distância e o compartilhamento de conhecimento entre educadores, diversas iniciativas estão à disposição de professores e demais profissionais da educação. Dentre elas, está a plataforma Escolas Conectadas, do ProFuturo, programa global de educação da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação Bancária La Caixa.

O projeto oferece cursos on-line de formação continuada, totalmente gratuitos, para professores da educação básica e tem como objetivo promover a inserção na cultura digital, bem como estimular o desenvolvimento de competências do século XXI nos estudantes, através da prática de metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras.

As formações são ofertadas em duas modalidades: cursos mediados, com diferentes cargas horárias, que possuem presença de tutoria intensiva em algumas aulas e podem ser concluídos em até um mês; e cursos autoformativos, sem a presença de tutoria, com maior liberdade para o estudante cursar de acordo com sua flexibilidade de horários.



Desde 2015, o projeto Escolas Conectadas promove a inclusão na cultura digital e incentiva o desenvolvimento de aprendizados do século XXI, por meio de cursos, com aplicação de metodologias inovadoras.

Tais cursos são certificados por instituições de ensino superior, com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), e foram pensados para contemplar as demandas do cenário educacional.

Além disso, os conteúdos são criados para possibilitar a troca de experiência entre educadores e na construção coletiva de conhecimento.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil