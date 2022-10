Conheça restaurantes e bares com salas privativas para reuniões em Salvador

Sabia que você pode tornar uma comemoração com um grupo de amigos ou uma reunião de trabalho ainda mais exclusiva? Diversos restaurantes de Salvador possuem salas privativas que podem ser reservadas para grupos. A dica de ouro aqui é fazer com que seus convidados se sintam ainda mais especiais.



Confira a seleção feita pelo portal Alô Alô Bahia:



Amado

Um dos endereços mais disputados da gastronomia contemporânea em Salvador, o restaurante Amado é conhecido não só pelo menu assinado pelo chef Edinho Engel, como também pelo primor como realiza eventos corporativos para grupos de até 200 pessoas, quando todos os seus espaços são utilizados. Para quem quer uma experiência mais persolalizada, para até até 60 psesoas, está disponível a Sala Vip, uma das mais conhecidas da cidade. Para usá-la não é cobrada nenhuma taxa, mas é preciso fazer reserva.



Carvão

Criativa e particular, a cozinha de fogo do Carvão, conduzida pelo chef Ricardo Silva, é famosa pelos cortes especiais de carne, entradinhas tentadoras e drinks exclusivos, mas o lugar tem um charme extra que pouca gente descobriu: um ambiente que pode ser reservado para grupos com cerca de 20 pessoas. Não há cobrança de valor adicional pelo uso do espaço e ainda dá para fechar um orçamento personalizado de comidas e bebidas.

Casa Bohemia Salvador

O Boteco da TêTê é a Casa Bohemia Salvador. Amplo, com decoração e pratos instagramáveis, bem no clima de “chope gelado em ótima companhia”, o lugar inaugurado pela chef Tereza Paim em maio desse ano, de frente pro mar do Rio Vermelho, tem também um espaço que pode ser reservado. O Pátio Catarina Paraguaçu é amplo, ventilado e recebe bem até 18 pessoas. É preciso combinar a data, mas não tem taxa de uso.

Casa de Tereza

Quem disse que evento corporativo não combina com comida regional? O belo casarão que abriga o restaurante comandando pela chef Tereza Paim tem dois espaços que podem ser usados para realizar eventos, sejam eles particulares ou corporativos. Os nomes são bem sugestivos. Tem o Salão Terreiro, no térreo, com capacidade para atender até 35 pessoas, e o Espaço Barroco, no 1⁰ andar, para até 60 convidados. É preciso fazer reserva e é cobrado o valor de R$ 800 pela locação.





Fasano Salvador

Mundialmente conhecido por seu serviço impecável, padrão em todas as suas unidades, a Rede Fasano criou no endereço de Salvador alguns espaços em que o primor é base. No restaurante comandado pelo chef Lomanto, a Adega recebe até 6 pessoas. Para a reserva é ofertado o Menu Confiança no valor de R$ 520 + taxa por pessoa, sem bebidas e, caso o cliente deseje algo personalizado, é possível criar algo de acordo com suas escolhas. No prédio onde está o hotel está situado, foi criado ainda o Business Center, que dispõe de três salas, com capacidades para 40, 20 e 5 pessoas. Os valores dependem do formato e quantidade de pessoas.

Lafayette

Debruçado para a Baía de Todos os Santos, o Lafayette, ou Lafa para os íntimos, é conhecido pelos eventos que acontecem no seu piso superior. Muitos almoços e happy hours corporativos, ou mesmo celebrações de aniversários, movimentam o lugar, que recebe confortavelmente grupos maiores, com 40 pessoas ou mais. Para garantir a vaga na disputada agenda do restaurante é preciso fazer reserva. É cobrada uma taxa de R$ 1.500 para eventos com menos de 40 pessoas.



Mistura Itapuã

Com o menu primoroso, que une Bahia e do Mediterrâneo, o Mistura de Itapuã consegue ampliar ainda mais essa simbiose de sabores em sua sala privativa, que recebe bem até 40 pessoas em reuniões, jantares e eventos corporativos. A casa, que é pet friendly (com reserva), não cobra taxa extra pelo espaço, mas é preciso combinar antes para facilitar a acomodação. O restaurante tem expertise em realizar eventos de pequeno e médio portes, como mini wedding, confraternizações, palestras, aulas e conferências e cria pacotes personalizados de acordo com o evento do cliente.

Origem

Ir ao Origem já garante uma experiência diferente da tradicional, afinal o restaurante comandado pelos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca serve pratos exclusivamente em menus degustação. A experiência na casa fica ainda mais exclusiva em sua sala particular, a Prime, que tem capacidade de receber até 20 pessoas.

Pereira

Casa acolhedora e confortável, o restaurante Pereira, na Barra, tem diversos ambiente, um deles especialmente ambientado para receber eventos, de confraternizações familiares a encontros profissionais que precisem deixar os convidados focados em conteúdos de uma palestra ou treinamento, por exemplo. A casa não cobra taxa para grupos a partir de 40 pessoas.

Soho

Com capacidade para até 12 pessoas, o Tatame do Soho, na Bahia Marina, já é famoso na cidade. Grupos costumam eleger o lugar para celebrações, como aniversários e drinks especiais, ou até mesmo para almoçar ou jantar no restaurante japonês. De acordo com a empresária Karine Queiroz, o espaço precisa ser reservado caso o cliente queira fazer algo especial. Não é cobrada nenhuma taxa extra pelo uso do ambiente.

705 Restaurante e Bar

De frente para o mar de Pituaçu, o 705 Restaurante e Bar é conhecido pelo menu regional contemporâneo assinado pelo chef Jadson Nunes, repleto de ingredientes, elementos e sabores da gastronomia soteropolitana, além do atendimento acolhedor. Disponível para reservas, sem taxa extra, a sala para eventos tem capacidade para até 45 pessoas e pode funcionar separadamente dos outros ambientes ou interligada ao salão principal.

