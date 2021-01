Conheça soldado que viralizou cantando música de Amado Batista em bar

O soldado Wellington Ferreira, também conhecido como o cantor Amado Cigano, estava no fim do expediente, quando entrou num bar, em Itapuã, na noite da última sexta-feira (29). Não imaginava que dali a poucas horas sua imagem circularia por toda a cidade. "Só ia beber um água com os colegas", contou ao CORREIO. Mas, enquanto refrescava o calor, um conhecido reconheceu Amado, o cantor, trajado como Wellington, o policial, e pediu: "Amado, canta aí uma música para a gente". E Amado cantou, o momento foi capturado e o resto é história.

De início, Wellington pensou até em recusar o pedido, que surgiu despretenciosamente, segundo ele. "Mas fiquei sem jeito. O músico trouxe o microfone, as pessoas ficaram tão alegres, achei que seria deselegante", relatou. A música escolhida foi Folhas Secas, do ídolo Amado Batista. Para ele, policial há 11 anos, cantar, fardado, "foi também uma forma de deconstruir a imagem do policial militar, mostrar que ali, por trás da farda, existe um cidadão, um policial militar".

Depois da repercussão das imagens, a Polícia Militar informou, em nota, que a conduta do policial será apurada, "para esclarecer os motivos da adoção da postura divulgada no vídeo", e, "ao final da apuração divulgaremos o resultado a todos os interessados". Segundo Wellington, no entanto, "não houve pressão". Ele integra a 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que atende a região do Nordeste de Amaralina, e estava em Itapuã para fortalecer uma operação especial contra furto e roubo de veículos na noite em que cantou.

"As pessoas estavam achando que a polícia estava me oprimindo, mas não está, isso é fake news. Nada disso aconteceu, ninguém me puniu. Acredito que o procedimento é comum, normal", disse.

Foi a primeira vez que Wellington incorporou Amado Cigano, seu nome artístico, durante o horário de trabalho. O Amado, claro, veio de Amado Batista. O Cigano, da descendência cigana. "Minha mãe é cigana", contou.

Amado Cigano em apresentação como cantor (Acervo Pessoal/Reprodução Instagram) Amado Cigano começou a carreira artística há dois anos (Acervo Pessoal/Reprodução Instagram) Trecho de apresentação de Amado Cigano (Acervo Pessoal/Reprodução Instagram)

A vontade de iniciar a carreira musical surgiu depois de um trauma pessoal e profissional. Em 2018, Wellington foi baleado depois de uma operação policial no Nordeste de Amaralina. "A música é uma terapia", afirmou.

A gravação da cena de um policial fardado, cantando e sorridente, naquele bar em Itapuã, logo viralizou. No dia seguinte ao ocorrido, já pipocavam mensagens e ligações no celular do policial e artista. Quando conversou com a reportagem, na tarde deste domingo (31), o assunto ainda rendia. "Para você ter ideia, fui conseguir parar para comer, agora", compartilhou. Somente no Instagram, o número de seguidores dele saltou para 33 mil.



Embora a carreira artística tenha surgido há dois anos e só agora tenha se tornado conhecida do público, o amor pela música surgiu na infância de Wellington. Menino, ainda morador de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano, escutava as músicas de Amado Batista, influencia pelo pai. A ligação com a música começou ali, naqueles dias embalados pelo cantor. E nem a farda o distanciou da sua paixão de sempre.

