Conheça Territory, o novo SUV da Ford

Depois de inovar com o EcoSport, utilitário esportivo compacto que foi desenvolvido na Bahia e atualmente é comercializado em mais de 100 mercados, a Ford quer espaço em outra categoria, a de SUVs intermediários. A novidade é o Territory, um modelo que está posicionado entre o Eco e o Edge - que chega ao país em uma versão esportiva, a ST, importado do Canadá.

O Territory tem um ótimo porte. São 4,58 metros de comprimento, 1,94 m de largura, a maior da categoria, e 2,72 m de distância entre os eixos, medida que proporciona um padrão inédito de conforto para os passageiros – diferença sentida, principalmente, por quem viaja no banco de trás. O entre-eixos é maior do que o de concorrentes como o Jeep Compass (2,64 m), por exemplo. Além de generoso, o espaço é bem cuidado, com a utilização de materiais de qualidade superior.

O Territory tem 4,58 metros de comprimento, 1,94 m de largura, a maior da categoria, e 2,72 m de distância entre os eixos, medida que proporciona um padrão inédito de conforto para os passageiros

O novo Ford se destaca em outros dois pontos: tecnologia e conectividade. Unidos, esses pilares proporcionam uma experiência inédita nesse segmento. Com ela, mesmo antes de entrar no novo veículo, o motorista poderá checar a autonomia de combustível, aferir a pressão dos pneus e ligar o ar-condicionado. Tudo isso pode ser feito via aplicativo, o FordPass Connect.

“São funções que antes só eram possíveis se você estivesse próximo do veículo. Em um dia muito quente, por exemplo, você pode ligar o carro remotamente, antes de sair de casa, para que ele esteja na temperatura ideal quando for iniciar sua jornada”, exemplifica Alex Machado, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul.

O lançamento tem bancos com acabamento em couro que variam de acordo com a versão: escuro na SEL e claro na Titanium

Ao chegar ao Territory, previamente refrigerado, o usuário vai encontrar bancos com acabamento em couro que variam de acordo com a versão: escuro na SEL e claro na Titanium. Na versão topo de linha, os assentos dianteiros podem ser ventilados ou aquecidos e, ao olhar para cima, os passageiros vão visualizar o teto solar panorâmico - que é de série nas duas versões.

A tecnologia está a serviço do conforto e da segurança. É possível escolher a cor da iluminação interna entre sete opções, carregar o smartphone por indução e ainda conectar os aparelhos da Apple sem necessidade de fio para utilizar o CarPlay.

Ao volante

O Territory Titanium possui um conjunto abrangente de tecnologias de direção semiautônoma. Entre os destaques está o piloto automático inteligente, com ele, o condutor seleciona uma velocidade e quando encontra com um veículo que trafega em menor velocidade na via ele reduz automaticamente a velocidade. Depois da ultrapassagem, retoma o ritmo programado inicialmente.

O quadro de instrumentos é digital e pode ser personalizado

O veículo ainda alerta se há outro carro no ponto cego, sinaliza caso preveja uma colisão, avisa se o motorista saiu da faixa de rolamento e possui um sistema que mede se ele cabe em determinada vaga e faz a baliza.

Para o motorista que prefere estacionar por conta própria, ele vem com câmera 360° de visão panorâmica, um recurso de segurança muito útil que permite acompanhar tudo o que ocorre ao redor do veículo pela tela central. A união dessas imagens dá a impressão de que um drone está acima do SUV.

As duas versões do Territory são equipadas com o motor 1.5 Turbo EcoBoost GTD, que rende 150 cv de potência e 22,9 kgfm de torque. Essa força tem uma curva plana entre de 1.500 a 4 mil rpm, que se traduz em força sempre disponível em diferentes situações de rodagem. O propulsor é associado a uma transmissão CVT que simula até oito velocidades e pode ser utilizado de forma manual.

Conforto para os passageiros

Na garagem

A versão SEL custa R$ 165.900 e a Titanium, R$ 187.900. O Ford Territory é um veículo com custo competitivo de revisão, peças e três anos de garantia. Além disso, tem uma taxa de seguro especial de lançamento, de 1,9% do preço do veículo, enquanto os principais competidores oscilam na faixa de 6% a 8%.

As revisões do Territory também estão entre as mais em conta, com preço total de R$ 1.382 para as três primeiras manutenções programadas (que são feitas a cada 12 meses ou 10 mil km), custo médio de R$ 460,66 por cada uma.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.