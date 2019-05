Conheça um dos destinos mais procurados pelos soteropolitanos

Um destino do Litoral Norte baiano tem chamado a atenção dos baianos e turistas e tem se tornado um dos destinos mais procurados na Bahia. A cerca de 120 km de Salvador, o povoado de Baixio, no município de Esplanada, oferece paisagens paradisíacas para os visitantes, com opções de cinco lagoas, formadas por 14 nascentes espalhadas na região.

Com 14 quilômetros de extensão, as praias de Baixio são perfeitas para relaxar, aproveitar com a família e amigos, além de praticar esportes. Cercadas por coqueiros e com total privacidade, a praia de Mamucabo se destaca no local. Para quem deseja infraestrutura, uma boa opção é a praia em frente à Pousada Aldeola.

A Lagoa Azul é uma das opções de passeio ecológico (Foto: Humberto Filho).

As águas cristalinas das lagoas de Baixio enfeitam o cenário natural da vila e são os principais atrativos do lugar. Passeios ecológicos e trilhas são alternativas para quem deseja explorar as belezas da Lagoas Azul, da Panela, Verde, Foz do Mamucabo e Ponta de Inhambupe.

A visitação nestes locais é controlada. O limite diário de visitantes na Lagoa Azul é de 40 pessoas, nas demais é de 20 pessoas por hora. A ação visa preservar o meio ambiente dos impactos causados pelo uso indiscriminado dos recursos naturais, além de prevenir a degradação por conta de poluentes.

Para preservar o meio ambiente, o limite de visitação na Lagoa da Panela é de 20 pessoas por hora. A entrada nos outros lugares também é controlada (Foto: Humberto Filho).

Moradia

O Litoral Norte, que também é conhecido como a Costa dos Coqueiros, é, hoje, um dos maiores vetores de crescimento imobiliário do estado, seja para quem procura a primeira ou segunda residência. Sabendo disso, a incorporadora Prima Empreendimentos identificou um grande potencial na região de Baixio e investiu R$ 70 milhões na primeira fase do projeto do complexo turístico e imobiliário, intitulado como Ponta de Inhambupe.

Com uma estrutura que acomoda apartamentos, casas, centro comercial com restaurantes, lojas e quiosques, um hotel boutique com 29 quartos exclusivos e Clube Privativo, a incorporadora aporta no local um audacioso plano de desenvolvimento que deve se consolidar nos próximos anos.

O decorado tem um estilo despojado e moderno e tem encantado os visitantes (Foto: Humberto Filho).

A unidade decorada do empreendimento Ponta de Inhambupe está aberta para visitação. O espaço é assinado pelas arquitetas Flávia Foguel, Cristiana Reis e Milena Sá, da empresa FRS. Com um estilo despojado e moderno, que valoriza o bem-estar e o conforto em todos os seus ambientes, o projeto da casa vem encantando os visitantes. Para mais informações, basta ligar para o número (71) 99261-9566.

O espaço decorado é assinado pelas arquitetas Flávia Foguel, Cristiana Reis e Milena Sá (Foto: Humberto Filho).