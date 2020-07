Conheça uma série de streamings para ir além da Netflix

1. STARZPLAY

Além de oferecer produções do canal de televisão a cabo americano Starz, o diferencial do serviço está também nos conteúdos autorais, como as séries Normal People (romance dramático que conta a história de dois adolescentes descobrindo o amor e relações íntimas) e The Act (antologia de crimes reais).

O streaming também disponibiliza para o Brasil séries que são outras plataformas, que ainda não foram liberadas por aqui. A nova trama histórica The Great, por exemplo, é da Hulu e já foi anunciada como parte do catálogo da Starz Play.

Muitas das outras séries disponíveis são ainda pouco conhecidas Brasil, mas fazem sucesso no canal de televisão Starz, que tem 32 milhões de assinantes.

No streaming também é possível encontrar filmes atuais e clássicos, como Dirty Dancing (1987) e Ghostbusters (1984).

➨ A mensalidade do Starzplay custa R$ 14,90. É possível baixar o aplicativo do Starzplay para Android ou iPhone.

2. PASSIONFLIX

O serviço de streaming é dedicado inteiramente a adaptar livros de romance, transformando-os em filmes ou séries. O projeto já está presente em 150 países e ganhou recentemente uma atualização com legendas em português. Não há ainda, no entanto, a opção dublada.

Com bastante experiência em filmes para TV, Tosca Musk, co-fundadora da PassionFlix, diz que a ideia é acrescentar um filme ou série nova no catálogo a cada dois meses. A plataforma tem planos de diversificar ainda mais o seu conteúdo, incluindo histórias LGBTQ, outros subgêneros do romance, assim como etnias e idades.

Uma das coisas mais legais da PassionFlix é o seu filtro de conteúdo: você pode navegar com base na emoção. São categorias como "Amor e Risadas", "Queijos e Vinhos" ou “Safadeza".

➨ Por $ 5,99 dólares por mês (em torno de R$ 31), você tem acesso a títulos como O Fabuloso Destino de Amelie Poulain, Orgulho e Preconceito, assim como vários livros que amamos, como Afterburn da Sylvia Day e Hollywood Dirt da Alessandra Torre.

3. KINOPOP

O Kinopop é brasileiro e traz um catálogo com mais de 400 filmes e 700 séries nacionais e estrangeiros. É possível assistir em até quatro telas simultaneamente com resolução até Full HD por meio de aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Do drama a ação e do romance até as cinebiografias: o streaming tem de tudo. Além disso, é possível fazer o download de seus filmes e séries favoritos para assistir quando não houver internet, desde que você esteja usando um aparelho compatível.

➨ O streaming cobra cerca da metade da mensalidade da Netflix: R$ 15. É possível acessar gratuito por 30 dias.

4. NETMOVIES

Com uma aba específica para o público infantil, a plataforma NetMovies traz filmes de diversos gêneros e para várias idades. Além dos longas, documentários e shows completos também ficam disponíveis.

Para as crianças, as opções são variadas. Galinha Pintadinha, Mundo Bita e muitas outras possibilidades estão no catálogo.

A plataforma oferece serviço de vídeos sob demanda em Smart TVs, tablets e smartphones, além de fazer isso diretamente da web, bastando acessar o site oficial.

Um destaque do streaming é também a mescla de filmes clássicos com lançamentos, servindo também para quem se liga mais em películas antigas. Além disso, a NetMovies realiza a entrega em domicílios de DVDs e Blu-rays.

➨ Você pode ter acesso ao catálogo por um plano mensal de assinatura de R$ 18,90, sendo sete dias gratuitos.

5. PHILOS

O Philos TV é uma iniciativa do canal Globosat. O streaming libera documentários gratuitos para o público, além de trazer as produções pagas e incluir entrevistas e debates sobre os mais diversos temas como música, história, atualidades, cultura.

Apesar do catálogo mais enxuto, a plataforma está sempre se atualizando e contém documentários sobre grandes nomes globais, como Agatha Christie, David Bowie e Walt Disney. Também ficam disponíveis produções sobre temas como coronavírus e o movimento Black Lives Matter.

➨ O primeiro ano de assinatura custa R$ 9,90 ao mês. Após o prazo, o valor mensal aumenta para R$ 14,90. Também é possível assinar através da operadora de TV, banda larga ou celular.

6. CINEMA VIRTUAL

O Cinema Virtual segue a lógica do cinema convencional. O serviço traz lançamentos a cada semana, sempre às quintas-feiras. Após lançadas, as produções ficam “em cartaz” por 15 dias. A maioria dos filmes são exclusivos, já que não podem entrar no acervo de outros streamings por até 90 dias depois da estreia.

Antes de comprar, o usuário pode escolher uma sala de cinema da sua cidade ou de sua preferência. O que for arrecado com os ingressos virtuais vai sendo direcionado para o dono da sala escolhida pelo usuário. A ideia é coloborar para que as salas físicas do país continuem tendo algum faturamento enquanto não podem ser reabertas por conta da pandemia.

➨ Cada filme custa R$ 24,90 ou R$ 19,90 em preço promocional e pode ser reproduzido em até 72 horas após a compra do ingresso virtual.

7. AFROFLIX

O Afroflix é uma plataforma que disponibiliza conteúdos audiovisuais com pelo menos uma pessoa negra envolvida na produção.

São cerca de 100 títulos disponíveis brasileiros, entre filmes, séries, webséries e programas diversos. Todos foram produzidos, escritos, dirigidos ou protagonizados por pessoas negras. Segundo as criadoras da plataforma, o Afroflix é uma ação que afirma o espaço negro no audiovisual.

➨ O Afroflix é totalmente gratuito.

8. DARKFLIX

Para quem é fã de terror, principalmente dos clássicos antigos, o Darkflix é especializado em tramas que abrangem o gênero. O serviço reúne clássicos do cinema de horror, fantasia e ficção científica, entre séries, documentários, animações e longas.

A plataforma é brasileira e foi lançada em 2019. A classificação indicativa da maioria dos filmes é para maiores de 16 anos, mas também há títulos para menores.

A curadoria para criar o Darkflix durou cinco anos, por isso as produções do canal são as de melhor qualidade, como Mártires (208) e O Massacre da Serra Elétrica (1974).

➨ A assinatura custa R$ 9,90 ao mês, mas a plataforma oferece sete dias de teste grátis e o serviço ainda tem uma programação gratuita que funciona como um canal de TV.

9. SPCINE PLAY

A Spcine Play é a única plataforma pública/gratuita de streaming do Brasil. A curadoria exibe filmes das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo, ação inédita entre serviços do gênero. O conteúdo fica acessível simultaneamente aos eventos e segue disponível na plataforma.

A Spcine Play também exibe conteúdos exclusivos da programação cultural da cidade de São Paulo. São shows, espetáculos e performances para assistir sem sair de casa. Por lá, além dos diversos filmes nacionais, ainda dá pra encontrar raridades de cineastas clássicos do cinema Brasileiro, como Hector Babenco, Zé do Caixão e Suzana Amaral.

➨ O streaming é totalmente gratuito.

10. GLOBOPLAY

Globoplay é um streaming criado e desenvolvido pelo Grupo Globo. Além de ser possível assistir a TV Globo com qualidade através de qualquer aparelho, o catálogo disponibiliza séries e filmes nacionais e internacionais.

Ficam na lista diversas das séries de sucesso mundial que não estão disponíveis na Netflix, como Killing Eve, The Handmaid’s Tale e The Office. Tramas nacionais aclamadas, como Verdades Secretas e Justiça, também podem ser encontradas. É possível selecionar os títulos por filtros de gêneros.

Filmes variados de diversas línguas (com possibilidade para quem quer assistir dublado ou legendado) também não ficam de fora. Além disso, programas de TV da Globo ficam salvos para quem perdeu o horário e deseja conferir depois.

➨ O valor mensal para ter acesso ao streaming é de R$ 24,90. Antes de assinar, é possível fazer um conta e degustar da plataforma em caráter gratuito por 7 dias.

11. GOOGLE PLAY

O Google Play Filmes não exige assinatura e funciona mais como uma locadora online. A plataforma contém milhares de filmes premiados e lançamentos.

Estão disponíveis inúmeros títulos. Quem procura por filmes do início dos anos 2000, como Peter Pan (2003) e AI: Inteligência Artifical (2001), vai encontrar com facilidade. Quando comprados ou alugados, os longas ficam armazenados na nuvem de dispositivos com sistema Android por até um mês, o que não sobrecarrega o aparelho.

Para assistir offline basta baixar o filme diretamente no dispositivo.

➨ O aluguel de filmes custa a partir de R$ 3,90.

12. LOOKE

O Looke também é uma plataforma brasileira que funciona como um canal de streaming e locadora online. Para quem não quer manter compromisso, é possível alugar e comprar filmes ou até mesmo episódios específicos de séries.

Como a Netflix, é possível baixar e assistir conteúdos offline. O Looke tem filmes como Corpus Christi (2019), indicado ao Oscar 2020 como Melhor Filme Internacional e a mais recente aventura da Disney/Pixar, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (2020).

➨ A assinatura vai de R$16,90 (para apenas uma tela) a R$ 25,90 (cinco telas disponíveis). O serviço também está disponível para iOS e Android.

13. PLAYPLUS

O PlayPlus é um serviço similar ao Globoplay, que mistura streaming com programação de TV aberta, mas da TV Record. A plataforma tem acervo composto principalmente por novelas bíblicas e programas de auditório, além de telejornais e reality shows como A Fazenda.

A plataforma pode ser acessada na versão web e em aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Usuários do plano grátis do PlayPlus têm acesso à transmissão ao vivo da Record TV, algumas novelas e trechos dos programas da emissora e do Play Kids.

➨ Por uma assinatura de R$ 12,90 mensais, é possível ter acesso a novelas e séries na íntegra. Há ainda um plano superior de R$ 32,80 que libera a programação da Disney e três canais ESPN.

14. FUTURA PLAY

Para quem quer uma possibilidade focada na educação do público infantil ou infantojuvenil, o site Futura Play reúne os programas do Canal Futura. Lá é possível encontrar conteúdos sobre educação, ciência, cultura e mais. Também é possível acompanhar a programação ao vivo do canal.

Toda a programação do Futura é feita com o objetivo de ser utilizada pelas pessoas: ser usada em sala de aula, para mobilizar em trabalhos sociais e voluntários, para estudar, para se aprofundar. Categorizado por temática – Ciência Tecnologia e Inovação; Cultura e Sociedade; Educação e Juventudes; Empreendedorismo e Renda; Língua, Linguagens e Literatura; Saúde e Nutrição; e Sustentabilidade -, o Futura Play traz séries, documentários, curtas e programas jornalísticos produzidos pelo canal e por meio de sua rede de parceiros.

➨ O acesso é gratuito, sem a necessidade de cadastro e pode ser feito via computador, celular e tablet.

15. CRACKLE

Uma alternativa competente à Netflix, o Crackle é o serviço de streaming oficial dos estúdios Sony, que exibe também as produções do canal AXN. Na verdade, o Crackle não está mais disponível na América Latina, mas, ao abrir a home do serviço, o usuário pode acessar as séries da Sony e do AXN com o login e a senha da operadora de canais fechados.

➨ Para acessar, basta informar o login e a senha da sua operadora.