Conhece o Mário? Veja a trajetória do novo secretário de Cultura na TV

Após a saída de Regina Duarte, o presidente Jair Bolsonaro resolveu chamar um outro ator para substituí-la na secretaria especial da Cultura. Mário Frias se assemelha à Regina em algumas posições políticas e no forte apoio ao presidente, mas não tem uma carreira tão consagrada quanto a "Namoradinha do Brasil" - de quem diz ser fã.

Apesar disso, aos 48 anos Frias já protagonizou diversos papéis na TV Globo. O primeiro deles foi em 1996, no seriado Caça-Talentos, com o personagem Alex Junior.

Ele fez grande sucesso no fim dos anos 1990, quando foi protagonista da "Malhação".

Após o sucesso no folhetim adolescente, Frias participou de tramas como Meu Bem Querer (1998), As Filhas da Mãe (2001), O Beijo do Vampiro (2002) e Sob Nova Direção (2005). O maior destaque em novelas foi quando viveu Thomas Jefferson em Senhora do Destino (2004).

Além da Globo, o ator e produtor também esteve presente em novelas da Record e da Bandeirantes. Na Band, Frias participou de Floribella (2006), enquanto na Record atuou em Bela e a Feia (2009) e A Terra Prometida (2016).

Seu último papel em uma novela foi em "Verão 90" (2019), quando fez o papel de Guilherme Coutinho.

Já no cinema, Mario Frias participou do filme Mater Dei, junto com sua esposa à época, Nivea Stelmann. A trama é uma história dramática, com roteiro original escrito por Ricardo Rama, que faz uma análise sensível da complexidade do comportamento humano.

Apresentador

Sem conseguir grandes papéis como ator, Frias investiu na carreira de apresentador. Em 2010, ele apresentou o primeiro game show na Rede TV, chamado O Último Passageiro.

Já em 2012, o ator apresentou um programa sobre o universo country, Super Bull Brasil (2012), ainda na Rede TV. Em 2017 e 2018 ele migrou para o Tô de Férias, no SBT.

Mario Frias tem um filho de 15 anos com Nívea Stelmann, com quem foi casado de 2003 a 2005, e uma filha de 8 anos com a publicitária Juliana Camatti, com quem é casado desde 2008.