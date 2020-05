Conquista anuncia retomada das atividades econômicas a partir de segunda-feira (1)

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, vai reabrir o comércio a partir da próxima segunda-feira (1). A prefeitura anunciou que essa retomada das atividades na cidade vai ocorrer de forma gradual, dividida em cinco etapas. A primeira fase contempla estabelecimentos comerciais que funcionarão de segunda a sexta com revezamento de turno, e shoppings centers, também de segunda a sexta, mas no horário habitual – 10h às 22h – sem funcionamento da praça de alimentação. O sábado e domingo ficam reservados para as feiras livres e os serviços essenciais.

A segunda fase está prevista para começar a valer a partir do dia 8 de junho e libera o funcionamento de salões de beleza, barbearias e outras atividades de tratamento de beleza; tabacaria; floriculturas; bancas de jornal e revistas; comércio de animais vivos. Já a terceira fase, que contempla bares e restaurantes, com exceção do serviço de self-service, passa a valer a partir do dia 15 de junho. A quarta fase prevê o retorno das atividades nas academias, a partir do dia 22 de junho. Já o funcionamento das escolas, templos religiosos, cinema, teatros, casas de show, eventos permanece com prazo indeterminado para retorno das atividades.

A decisão foi anunciada na quarta-feira (27) pelo secretário de Administração do município, Kairan Rocha, que coordena o Comitê Gestor de Crise, através de uma videoconferência para os representantes do Comitê de Representação Civil e Institucional. Na ocasião também foi apresentado o protocolo preliminar para as atividades econômicas que serão reabertas. As outras atividades terão protocolos específicos.

Em nota, a prefeitura informa que, amparado pelos dados de monitoramento que estão sendo analisados diariamente pela equipe de estatísticos contratada, o Comitê Gestor de Crise elaborou um Protocolo preliminar que vai conduzir o retorno das atividades econômicas de forma coordenada, a partir do dia 1º de junho.

“As atividades econômicas de Vitória da Conquista vão ser retomadas de forma gradual, organizada e coordenada, seguindo critérios de segurança máxima”, explica o secretário, Kairan Rocha, que também enfatiza que a manutenção do funcionamento do comércio está vinculada diretamente ao monitoramento do crescimento dos casos de coronavírus no município.

A reabertura avança ou retrocede de acordo a taxa de incidência/crescimento de novos casos de coronavírus e a taxa de Ocupação de UTI e/ou Leito Clínico. Caso haja aumento fora dos parâmetros de segurança, imediatamente a Prefeitura vai revogar a decisão e definir pelo fechamento do comércio não essencial mais uma vez.

Além disso, o coordenador explicou que medidas sanitárias rigorosas deverão ser cumpridas por todos os estabelecimentos. A fiscalização vai ser intensificada com a presença dos agentes patrimoniais que irão às ruas auxiliar o trabalho dos agentes de posturas e do Simtrans. A Prefeitura também vai fechar algumas ruas do Centro da cidade para garantir melhor mobilidade e segurança aos pedestres, evitando-se aglomerações.

A Secretaria de Comunicação vai colocar no ar, nos próximos dias, uma série de campanhas educativas com as orientações pertinentes para os cidadãos e empresários. Todas as informações vão estar disponíveis no site e redes sociais da Prefeitura e encaminhadas para os veículos de imprensa. A secretária, Maria Marques, enfatizou a importância de que cada membro do Comitê de Representação Civil também seja um meio de divulgação e educação da população.

A prefeitura de Vitória da Conquista informou ainda que, sesde o mês de fevereiro, quando os primeiros casos suspeitos de coronavírus apareceram no município, tem adotado medidas rápidas e eficazes para proteger a população e evitar a sobrecarga do sistema de saúde.

Após três meses de trabalho de prevenção, controle e combate à Covid-19, com a estruturação do município para o atendimento médico e com as medidas restritivas de circulação, Vitória da Conquista possui o número de casos confirmados menor do que outros municípios baianos de mesmo porte. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos clínicos é de 7,8% e de leitos de UTI 38%.