Conrado lembra de 'algumas cenas' do acidente que matou Aleksandro, diz esposa

A mulher do cantor João Vitor, conhecido artisticamente como Conrado, contou que ele está consciente e lembra de "algumas cenas" do acidente de ônibus que matou seu parceiro de dupla, Aleksandro. O ônibus dos sertanejos tombou na Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, no último sábado, deixando seis mortos.

"Os dias não têm sido fáceis, mas, como vocês já sabem, ontem tivemos uma grande vitória. Meu João acordou, está consciente e muito abalado como o ocorrido. Ele se lembra de algumas cenas, mas, na medida do possível, está bem. Vocês não tem ideia de como foi importante e emocionante chegar no hospital e ver ele falando e se comunicando com a gente, depois de dias de tanta angústia", escreveu Anna Moraes.

O sertanejo continua internado no Hospital Regional de Registro. Ele passou por cirurgias para conter o sangramento e corrigir uma fratura na bacia.

Um músico que tocava com a dupla, Júlio Cesar Bigoli Lopes, também continua internado na UTI do hospital, em estado grave.